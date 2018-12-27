Son Dakika Haberleri: Guatemalalı Büyükelçi Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Guatemalalı Büyükelçi Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

1 saat önce

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Lars Pira, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Guatemalalı Büyükelçi Aa'nın
Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Lars Pira, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Pira, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Pira, Ali Jadallah'ın çektiği ve Gazze'nin İsrail sınırındaki gösterilere katılan engelli Fadi Abu Salah'ın görüldüğü "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğrafı seçti.

Pira, "Engelli olmasına rağmen protestoya katılması, bütün zorluklara rağmen tepkisini bu şekilde dile getirmesi beni çok etkiledi." dedi.

"Yaşam" kategorisinde ise birçok fotoğraftan etkilendiğini ve seçmekte çok zorlandığını dile getiren Pira, oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Pira, "Evi yanarken kedisini kurtarması ve kucağına alıp onunla avunmasından çok etkilendim." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğrafını seçen Pira, bu fotoğrafın futbolcuların kupa sevincini çok iyi yansıttığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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