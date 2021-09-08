Guatemalalı sanatçı Valdiviezo'nun resim sergisi Ankara'da açıldı - Son Dakika

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, "Bu yıl Osmanlı İmparatorluğu ile 1874'te kurulan Guatemala ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 147. yılını kutluyoruz." dedi.

Guatemalalı sanatçı Fernando Valdiviezo'nun Türk Lirası banknotlarında yer alan şahsiyetleri orijinal banknotun esere entegre edilmesi tekniğiyle tasvir ettiği resim sergisi açıldı.

Büyükelçi Barrios, açılışta yaptığı konuşmada, sergide, Guatemalalı sanatçının 7 çizimde, Türk Lirası banknotlarında yer alan her bir şahsiyeti, orijinal banknotun esere entegre edilmesi tekniğiyle tasvir ettiğini belirtti.

Barrios, günümüz Türkiye'sini bu şekilde en iyi biçimde anlatmaya çalışan bu sergiye "Yaşayan Semboloji" adı verildiğini söyledi.

Büyükelçi, "Neden Türk Lirası ile tasarlanmış eserler seçtiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Guatemala hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Guatemala ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlayan bir ifade olan 'Kültürel Diplomasi'yi desteklediğini belirtmeliyim. Bir önceki soruya yanıt olarak da Türk Lirasını seçtik çünkü bu yıl Osmanlı İmparatorluğu ile 1874'te kurulan, Guatemala ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 147. yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Valdiviezo'nun 1962 yılında Guatemala'da doğduğunu aktaran Barrios, sanatçının hem Guatemala'da hem de Kosta Rika'da seçkin öğretmenlerle çeşitli kurslara ve atölye çalışmalarına katıldığını, 1983'ten bu yana çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldığını ve çeşitli sanat ve grafik tasarım yarışmalarında jüri üyeliği yaptığını kaydetti.

Barrios, sanatçının çeşitli ödüllere layık görüldüğünü ve şimdiye kadar Guatemala'nın yanı sıra Kosta Rika, Nikaragua, Hollanda ve Fransa'nın farklı yerlerinde 25'ten fazla kişisel sergi gerçekleştirdiğini belirtti.

Sergiye, Güney Kore, Paraguay, Meksika, Arjantin, Şili, El Salvador, Peru ve Panama büyükelçileri katıldı.

Atakule Botanik Kat'taki sergi, 12 Eylül'e kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.