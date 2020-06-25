Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktalar - Son Dakika

Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktalar

Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktaları açıklayan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, guatrda nodül bulunmuyorsa, hastanın herhangi bir şikayeti yoksa, TSH testi yaparak tiroidin fonksiyonunda bozukluk olup olmadığı araştırılması gerektiğini söyledi.

Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktaları açıklayan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, guatrda nodül bulunmuyorsa, hastanın herhangi bir şikayeti yoksa, TSH testi yaparak tiroidin fonksiyonunda bozukluk olup olmadığı araştırılması gerektiğini söyledi.

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Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktaları açıkladı. Guatrda nodül bulunmuyorsa, hastanın herhangi bir şikayeti yoksa, TSH testi yaparak tiroidin fonksiyonunda bozukluk olup olmadığı araştırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yetkin, "Tiroid fonksiyonlarında bozulma varsa uygun şekilde tedavi edilmelidir. Tiroid fonksiyonlarında bozukluk yoksa sadece izlemek yeterli olur. Eğer hastada guatra ait şikayetler varsa ki bunlar guatrın nefes ve yemek borusuna baskı yapması sonucu oluşan nefes almada güçlük, yutma bozukluğu, boğazda düğümlenme hissidir, hastanın ameliyat olması gündeme gelir. Ayrıca guatr kozmetik kaygılara yol açacak kadar büyükse yine ameliyat yapılabilir." dedi.

Nodüler guatrda, tiroid fazla çalışıyorsa (hipertiroidide) ve nodüller tiroidin her iki lobundada bulunuyorsa, tiroidin tümünün çıkarılması (total tiroidektomi) gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Nodüller tiroidin sadece bir lobunda ise, nodüllerin olduğu tiroid lobu (lobektomi) çıkarılır. Nodüler guatrda tiroid hormonları normal ise nodüllerde kanser veya kanser şüphesi varsa ameliyat gerekir. Bunun yanı sıra; nodüler guatrlı hastada boyun bölgesine daha önce farklı sebeplerle radyoterapi yapılmışsa, nodül çapı 4 cm'nin üzerindeyse, nodüllerde hızlı büyüme saptanırsa yine ameliyat gereklidir." ifadelerini kullandı.

GUATR AMELİYATINDAN SONRA SES KISIKLIĞININ ORTAYA ÇIKMASI NASIL ÖNLENEBİLİR?

Ses tellerinin çalışmasını sağlayan sinirler guatrın çok yakınında seyrettiğinin altını çizen Prof. Dr. Yetkin, "Ameliyat sırasında bu sinirin zedelenmesi geçici veya kalıcı olarak ses kısıklığına yol açabilir. Bu nedenle ses tellerine giden sinirin ameliyat sırasında çok iyi korunması ve zedelenmemesi gerekmektedir. Bunun sağlanması ameliyatta önce sinirin bulunması ve sinir etkilenmeden guatrın çıkarılması ile gerçekleştirilir. Bu yöntem deneyim gerektirmektedir. Ayrıca, sinirin bulunması ve korunmasında kılavuzluk eden sinir monitörizasyonu yöntemi de son zamanda kullanılmaya başlanmıştır. Böylece sinirin fonksiyonu ameliyat sırasında sürekli kontrol edilebilmektedir." şeklinde konuştu

GUATR AMELİYATINDA SİNİR MONİTÖRİZASYONU

Özel bir cihaz yardımıyla ameliyat sırasında ses tellerine giden sinir uyarıldığını ve ses tellerinin çalıştığı kontrol edildiğini bildiren Prof. Dr. Yetkin, böylece ameliyat sırasında kesilmesi gereken ve sinire benzeyen bir oluşum uyarılarak bunun sinir olmadığı anlaşıldığı ve ameliyat daha güvenli hale geldiğini kaydetti.

"GUATR AMELİYATINDA SİNİR MONİTÖRİZASYONU ŞART DEĞİLDİR"

Guatr ameliyatında sinir monitörizasyonu şart olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, ancak ameliyat daha güvenli hale geldiğinden dolayı guatr ameliyatının sinir monitörizasyonu kullanarak yapılmasını önerdi.

GUATR AMELİYATINDAN SONRA KAN KALSİYUM SEVİYESİ NEDEN DÜŞEBİLİR?

Ayrıca, kan kalsiyum seviyesini düzenleyen paratiroid bezleri, tiroid bezine bitişik olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Guatr ameliyatı sırasında paratiroidlerin zedelenmesi, ameliyat sonrasında bu bezlerin bir müddet çalışmasını aksatmakta ve kan kalsiyum seviyesi düşmektedir. Ancak bu durum çoğunlukla geçicidir. Ameliyat sırasında paratiroid bezlerinin hasarlanmaması bunu engelleyecektir." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Guatr ameliyatı ile ilgili merak edilen noktalar - Son Dakika

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