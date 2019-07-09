Gübre dağıtıcılık, lisans ve tescil belgeleri dijital ortamda
1 saat önce
Gübre Dağıtıcılık Belgesi, lisans belgesi ve tescil belgesi alımı için yapılacak başvurular elektronik ortama taşındı.
Gübre Dağıtıcılık Belgesi, lisans belgesi ve tescil belgesi alımı için yapılacak başvurular elektronik ortama taşındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:57
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor
İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası!
Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış