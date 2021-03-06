Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama

06.03.2021 10:37
Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama, System.String[]

Son dakika haberler: Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, 2020 yılı gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasının sektör açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, 2020 yılı gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasının sektör açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren ve 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere İlişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık desteğin 20 liraya, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteğinin ise 16 liraya yükseltildiğini belirtti.

Kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 liraya çıkarıldığını vurgulayan Çelik, "mazot desteği dahil toplam gübre-mazot destek miktarı dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, patateste 35 liraya, yağlık ayçiçeği, soyada 34 liraya, dane mısırda 33 liraya, çeltik, kütlü pamukta 70 liraya, nohut, kuru fasulye, mercimekte 30 liraya, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkilerinde 25 liraya, zeytin ve diğer ürünlerde 23 liraya yükseldi. Nadas alanlarında 8 liralık mazot desteği de devam edecek" dedi.

"Desteğin olumlu etkilerini üretimde görüyoruz"

Çiftçinin, yetiştiricinin verilen desteğin karşılığını üretimle, katma değerle fazlasıyla geri ödediğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Desteğin olumlu etkilerini artan tarımsal üretimde, hayvan sayılarında rahatlıkla görebiliyoruz. Tarım, pandemiye rağmen 2020 yılında son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına yüzde 4,8'e ulaştı. Tarımsal hasıla yüzde 20 artışla 333,3 milyar liraya yükseldi. Toplam bitkisel üretim miktarı 9 milyon ton artışla 126 milyon tona çıktı. Küçükbaş hayvan sayımız son yıllarda hızla artarak 54,1 milyonu aştı. Bunda verilen desteklerin büyük payı var. Sektörümüze desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Gübre desteklerine yapılan yüzde 100 artış da çiftçimiz, yetiştiricimiz için sevindirici bir gelişme olmuştur.

Başkan Çelik, çiftçilere yapılan desteklerden memnun olduğunu belirterek, "Ayrıca, kararın 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alınması ayrı bir sevinç kaynağıdır. Tarım ve Orman Bakanımız, yaptığı açıklamada, 'Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız' demesi bizleri sevindirmiştir" dedi. - ANKARA

Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama
Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama
Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TÜDKİYEB'den çiftçilere yapılan desteğe ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi


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