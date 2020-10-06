Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis - Son Dakika

Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı gübre fabrikası patlamasına ilişkin davada karar çıktı.

Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı gübre fabrikası patlamasına ilişkin davada karar çıktı. Aralarında fabrika müdürü ve genel müdür yardımcısının da olduğu 4 kişi, 2,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı, 1 kişi ise beraat etti.

Serbest Bölge'deki Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. tesislerinde, 19 Temmuz 2015 tarihinde Amonyum Nitrat Sirkülasyon hattındaki tıkanma yüzünden oluşan basınç patlamaya neden oldu. Patlamada o dönem 32 yaşında olan Uğur Çavdar yaşamını yitirdi, 28 yaşında olan Mustafa Karakol ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle Gemsaz bölgesinde birçok ev ve iş yerinin camları kırıldı. İş güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almadıkları öne sürülen fabrikanın müdürleri Gökşen Toprak (57) ile İbrahim Mesut Hatipoğlu (36), fabrika genel müdür yardımcısı Ali Galip Küreksiz (67), iş güvenliği sorumlusu Eyyubi Ensari Malçık (63) ve Murat Meriç (45) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'OĞLUMUN ÖLÜMÜNDE İHMALLERİ VAR'Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 8 Mart 2016'da görülen davada, karar çıktı. Duruşmaya Uğur Çavdar'ın yakınları, tutuksuz sanıklardan Gökşen Toprak, Murat Meriç ve Eyyubi Ensari Malçık ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan İbrahim Mesut Hatipoğlu ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede söz alan ölen Uğur Çavdar'ın babası Ekrem Çavdar, kendisinin de 30 yıl aynı fabrikada çalıştığını söyleyerek, sanıkların olayda ihmali olduğunu öne sürdü. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.4 KİŞİYE 2,5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Gökşen Toprak, Ali Galip Küreksiz, Murat Meriç ve Eyyubi Ensari Malçık hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2,5'ar yıl hapis cezası verilmesine, patlama tarihinde işe yeni başladığı belirtilen İbrahim Mesut Hatipoğlu'nun olayda sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.


Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis
Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis

Fabrika, Gemlik, Bursa, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gübre fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 2,5'ar yıl hapis - Son Dakika

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