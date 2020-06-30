Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gübre fabrikasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin yaralandığı patlamayla alakalı 5 fabrika yetkilisinden dördü hakkında taksirle adam öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası talep edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gübre fabrikasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin yaralandığı patlamayla alakalı 5 fabrika yetkilisinden dördü hakkında taksirle adam öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası talep edildi.

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi


Gemlik ilçesinde 2015 yılında bir gübre fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında üçüncü kattan düşen Uğur Çavdar hayatını kaybetti. Çavdar'ın cenazesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında nöbetçi savcının talimatıyla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fabrika önünde bekleyen genç işçinin yakınları acı haberle yıkılırken, Çavdar'ın babasının da aynı fabrikadan emekli olduğu ifade edildi. Ayrıca patlamadan yaralı olarak kurtulan işçi Mustafa Karakol ise hastaneye kaldırıldı.


Yargılamaya devam edildi


Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, patlamada yaralanan işçi Mustafa Karayol ile hayatını kaybeden Uğur Çavdar'ın yakınları ve tutuksuz sanıklardan G.T, M.M. ve E.E.M. ve tarafların avukatları katıldı. Sanıkların arasında bulunan .M.H. ve A.G.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alarak kendisinin de bu fabrikada 30 yıl çalıştığını söyleyen Uğur Çavdar'ın babası Ekrem Çavdar, sanıkların olayda ihmal ve yanlışlarının olduğunu, yalan söylediklerini öne sürdü. Ancak sanıklar savunmalarında kendilerine yöneltilen ithamları reddetti.


Mütalaa verildi


Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olaydan 3 ay önce çalışılan "campril kulesi"nde bazı değişiklikler yapılması ve tıkanan hatta nitrik asit verilerek bölgenin gaz ve dumanla kaplanmasını yetkililerin önemsemediğini, sistem uyarı verdiği halde üretime ara verilmediğini belirterek, sanıklardan G.T, A.G.K, M.M. ve E.E.M. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını, işe yeni başladığı bildirilen İ.M.H'nin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.


Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi


Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklar arasında bulunmayan, ancak bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda kendisine asli kusur atfedilen A.B.G. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanık avukatlarının mühlet istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. - BURSA

Gemlik, Bursa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 09:44 Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 19:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]