Gübre Satıcısı ve Üreticilere Bilgilendirme

Havza
'da bir gübre firması tarafından gübre satıcılarına ve büyük çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde firmanın Ar- Ge ve eğitim danışmanı Doç. Dr. Emin Bülent Erenoğlu
tarafından katılımcılara, ayçiçeği ve buğdayda sürdürülebilir üretim için doğru bitki besleme uygulamaları hakkında bilgi verildi.
Erenoğlu, doğru ve dengeli gübre kullanımıyla dekardan alınan verimi artırıp ürün kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.
Toprağın ve ürünün ihtiyacını bilerek gübreleme yapmanın önem taşıdığına işaret eden Erenoğlu, "Fazla gübre atmak fazla ürün anlamına gelmiyor. Doğru şekilde ve doğru miktarda gübrelemeyle daha fazla ürün elde edebiliriz. Sürdürülebilir bir gelecek için bitki besleme ve gübreleme tarımsal üretimde çok büyük önem arz etmektedir." dedi.
Erenoğlu, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.
Eğitime Havza TSO Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gedik
ile firmanın Karadeniz
Bölge Müdürü Özgür Güler, tarımsal teknik pazarlama temsilcisi Kurtuluş Doğanay, gübre satıcıları ve çiftçiler katıldı.