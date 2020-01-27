Gübre Takip Sistemi Kontrolleri Yapıldı - Son Dakika
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Gübre Takip Sistemi Kontrolleri Yapıldı

6 saat önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gübre Takip Sistemi kontrolleri yapıldı.

Gübre Takip Sistemi Kontrolleri Yapıldı, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gübre Takip Sistemi kontrolleri yapıldı.


Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Gübre Takip Sistemi ile ilgili olarak, "Gübre Takip Sistemi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce; piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik olarak, ülke tarımında kullanılan gübrelerde taklit, tağşiş ve sahteciliğin önlenerek dağıtımının amacına uygun yapılması, güvenli şekilde kullanılması ve bu anlamda tarımsal verimliliği artırılması ile gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınabilmesi amacıyla kurulmuştur. Gübre Takip Sistemi ile DNA Barkod ve Karekod kullanımına başlanmış olup bu yenilikler neticesinde; gübrenin izlenebilirliğini sağlayarak, sahtecilik, taklit ve tağşişi önlemek, çiftçinin kaynağı belli, birebir izlenebilir gübreleri tedarik etmesini sağlamak amaçlanmış ve bunun yanında dolaşımdaki gübre verileri ile ilgi gerekli istatistiki bilgilere kolay ulaşım imkanına ortaya çıkmıştır. Sistem ayrıca gübreden, tedarik zincirindeki üretici/ithalatçı-dağıtıcı ve kullanıcı bilgisine detaylarıyla ulaşabileceğimiz ortam sağlamaktadır" ifadesinde bulundu.


Kayseri'de kontrol sahasında Gübre Takip Sistemi'nin kullanım alanını incelemek amacıyla Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetçi personelleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan kontroller ile yeni uygulamaya başlayacak sistemin rantabl çalışması için izlenecek yol ve yöntemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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