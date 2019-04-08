Gübre Takip Sistemi’nde sonuçlar alınmaya başlandı
1 saat önce
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği gübreyi satın alanlar GTS sayesinde bulundu.
Diyarbakır Jandarma
Komutanlığı'nın ele geçirdiği gübreyi satın alanlar GTS sayesinde bulundu. İzmir Bergama
'da yüklü miktarda sahte ve kayıt dışı gübre ele geçirildi. Malatya
'da barkodlu sahte gübre yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:13
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