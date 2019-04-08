Son Dakika Haberleri: Gübre Takip Sistemi’nde sonuçlar alınmaya başlandı

Gübre Takip Sistemi’nde sonuçlar alınmaya başlandı

1 saat önce

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği gübreyi satın alanlar GTS sayesinde bulundu.

Gübre Takip Sistemi’nde sonuçlar alınmaya başlandı, System.String[]
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın ele geçirdiği gübreyi satın alanlar GTS sayesinde bulundu. İzmir Bergama'da yüklü miktarda sahte ve kayıt dışı gübre ele geçirildi. Malatya'da barkodlu sahte gübre yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:13 

İzmir, Bergama, Jandarma, Diyarbakır, Ekonomi
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