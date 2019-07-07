Son Dakika Haberleri: Gübre üretim fabrikasında patlama
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Gübre üretim fabrikasında patlama

1 saat önce

Kütahya'da gübre üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi.

Gübre üretim fabrikasında patlama, System.String[]
Kütahya'da gübre üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kütahya'da faaliyet gösteren bir gübre üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa
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