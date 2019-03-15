Son Dakika Haberleri: Gübre ve İlaç Bayileri ile Ziraat Mühendislerine Bilgilendirme Toplantısı

Gübre ve İlaç Bayileri ile Ziraat Mühendislerine Bilgilendirme Toplantısı

49 dakika önce

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gübre dağıtım bayileri, bitki koruma ürünleri satış bayileri ve reçete yazma yetki belgesi sahibi ziraat mühendislerine uygulamadaki değişiklikler hakkında bilgilerin verildiği bir toplantı düzenlendi.

Gübre ve İlaç Bayileri ile Ziraat Mühendislerine Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gübre dağıtım bayileri, bitki koruma ürünleri satış bayileri ve reçete yazma yetki belgesi sahibi ziraat mühendislerine uygulamadaki değişiklikler hakkında bilgilerin verildiği bir toplantı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren, şube müdürleri ile çok sayıda gübre ve ilaç bayi yöneticisi ve ziraat mühendisleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Müdür Yardımcısı Eren, reçete yazma yetki belgesi sahibi ziraat mühendislerine bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacağını belirtti. Eren, bu sayede tavsiye dışı zirai ilaç kullanımının önleneceğini ve bitkisel ürünlerde pestisit kalıntısının da önüne geçileceğini ifade etti.

Program konu uzmanları mühendis Ekrem Ada, yüksek mühendis Ertuğrul Günay, ve Dr. Nimet Katar tarafından sunumların gerçekleştirilmesi ve karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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