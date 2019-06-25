Son Dakika Haberleri: Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı - BOLU
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Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı - BOLU

5 dakika önce

Bolu'da açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan dana olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Susuz Kınık köyünde çiftçilik yapan Fahri Yaman'a ait dana, ahırın kenarında bulunan gübre yığınına saplandı.
Danasını kendi imkanları ile saplandığı gübre yığınından çıkartamayan Yaman, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gübre yığınının içine girerek, danayı kalın halatlarla bağladı.
Dana, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye arasının arkasında bulunun vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bir süre yerde hareketsiz kalan dana, üzerine atılan suyun ardından yerinden kalkabildi.
Gübre yığınına saplanan danayı itfaiye kurtardı - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:56 Kaynak: AA
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