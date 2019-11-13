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Gübre yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü kamyonet, şarampole devrildi.

Gübre yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan gübre yüklü kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü Süleyman Karasu (55) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Arguvan- Arapgir yolunda meydana geldi. Süleyman Karasu yönetimindeki 44 HE 103 plakalı gübre yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Karasu ve yanındaki yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde, Süleyman Karasu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen yaralı ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Karasu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Arguvan, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:18 Kaynak: DHA
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