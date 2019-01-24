Gübre Yüklü Tır Devrildi
1 saat önce
Adıyaman Gölbaşı Karayolu Besni Yol ayrımı yakınlarında devrilen tır sürücüsü kazada yaralandı.
Adıyaman Gölbaşı
Karayolu Besni
Yol ayrımı yakınlarında devrilen tır sürücüsü kazada yaralandı.
Kaza, Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresi Besni Kavşağı yakınlarında oluştu. Gölbaşı istikametinden Adıyaman'a doğru giden Ramazan Demirel yönetimindeki 02 AAE 748 plakalı gübre yüklü Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, gübre çuvalları yola döküldü. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü Besni Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü verildiği karayolu bir süre sonra tamamen açıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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