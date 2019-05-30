Son Dakika Haberleri: GÜBRETAŞ, 4 ayda 15 bin üreticiyle buluştu
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GÜBRETAŞ, 4 ayda 15 bin üreticiyle buluştu

38 dakika önce

2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren GÜBRETAŞ, Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koyuyor.

GÜBRETAŞ, 4 ayda 15 bin üreticiyle buluştu, System.String[]
2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren GÜBRETAŞ, Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koyuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 
Türkiye, Ekonomi
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