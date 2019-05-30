GÜBRETAŞ, 4 ayda 15 bin üreticiyle buluştu
38 dakika önce
2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren GÜBRETAŞ, Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koyuyor.
2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren GÜBRETAŞ, Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28
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