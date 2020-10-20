Gübretaş Eğitim Bursu'na başvurular 23 Ekim'de sona eriyor - Son Dakika

Gübretaş'ın ziraat fakültesi öğrencilerine verdiği Eğitim Bursu desteğine son başvuru tarihi 23 Ekim olarak açıklandı.

Gübretaş açıklamasına göre, şirket, tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmak ve ziraat mühendisliğini teşvik etmek amacıyla ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna burs desteği veriyor.

Başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez 2020-2021 eğitim döneminde kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp Gübretaş Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 23 Ekim gecesine kadar internet sayfası üzerinden burs başvurusu yapabilecek.

"Kazananları 3 Kasım'da şirketimizin internet sitesinden açıklayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında şimdiye kadar 400'den fazla öğrencinin eğitim hayatına destek verdik. Bursiyerlerimizin birçoğu mezun oldu, ziraat mühendisi veya akademisyen olarak tarım sektörüne katkı sağlıyor. Ziraat fakültelerindeki özellikle ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarının bu eğitim bursuna başvurmasını ve destekten yararlanmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenim yılı boyunca 9 ay ödemenin yapıldığını aktaran Yumaklı, "23 Ekim gece yarısına kadar yapılacak başvurular burs komisyonu tarafından titizlikle değerlendirdikten sonra bu yıl burs hakkı kazanan ziraat fakültesi öğrencilerini 13 Kasım'da şirketimizin internet sitesinden açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Gübretaş Eğitim Bursu hakkında detaylı bilgi "www.gubretas.com.tr" internet adresinde yer alıyor.