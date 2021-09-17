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GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlıyor - Son Dakika

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlıyor

17.09.2021 10:59
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlıyor, System.String[]

Sektörünün öncü şirketlerinden GÜBRETAŞ 2007 yılından beri sosyal sorumluluk anlayışıyla Ziraat Fakültesi öğrencilerine burs desteğini sürdürüyor.

Sektörünün öncü şirketlerinden GÜBRETAŞ 2007 yılından beri sosyal sorumluluk anlayışıyla Ziraat Fakültesi öğrencilerine burs desteğini sürdürüyor. Ziraat alanında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora 1'inci Sınıf öğrencilerinin başvurabildiği programda çiftçi çocuğu olma ön koşulu aranıyor. 4 Ekim'de başlayacak olan Eğitim Bursu başvuruları 15 Ekim tarihine dek şirketin kurumsal web sitesinden yapılabilecek.

Tüm çalışmalarında toplumsal faydayı ön planda tutan GÜBRETAŞ bu topraklara değer katmak için başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine 'Eğitim Bursu' desteği sağlıyor. Türkiye tarımının gelişmesi için son yıllarda hayata geçirilen bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırma faaliyetleri, Ar-Ge projeleri ve yenilikçi ürünler geliştirme stratejisi, tesis yatırımları gibi önemli adımların yanı sıra toplumsal sorumluluk çalışmaları da devam ediyor.

Verilen bilgiye göre şirket, tarımın geleceğine destek olmak ve sektördeki nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla 2007 yılında vermeye başladığı eğitim bursunun kapsamını 2017 yılında genişleterek sektördeki akademik çabaların desteklenmesi için tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de burs kapsamında değerlendirmeye başladı. Çiftçi çocuğu olmanın bir ön koşul olduğu şirketin eğitim bursunda; ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

2021-2022 öğrenim döneminde Lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 420 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 840 TL ve Doktora öğrencileri için bin 260 TL olarak belirlenen eğitim bursuna başvurular 4 Ekim günü başlayacak olup GÜBRETAŞ kurumsal web sayfası üzerinden yapılabilecek. Şimdiye dek 650'ye yakın öğrencinin faydalandığı eğitim bursuna başvurular için son tarih ise15 Ekim Cuma günü saat 17.00. Başvuru sonuçları 5 Kasım Cuma günü şirketin kurumsal web sitesinde ilan edilecektir.

"Eğitim bursu gençlerimizin yolunu tarımın geleceğine açıyor"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "GÜBRETAŞ Eğitim Bursu programını; ailesi tarımla uğraşan ve Ziraat Fakültesi'nde okuyup tarımın geleceğine ışık tutmayı hedefleyen gençlerimize yönelik gerçekleştiriyoruz. Toprakla bağ kurmuş ve bu bağı ziraat fakültesinden aldığı birikimle güçlendirmeyi amaçlayan gençlerimiz hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok kıymetli. Bu bilinçle yürüttüğümüz eğitim bursu programı, gençlerimizin yolunu tarımın geleceğine açıyor" dedi.

Genel Müdür Yumaklı, sürdürülebilir tarımsal üretimin bilinçli tarım uygulamaları ile gerçekleşebileceğini vurgularken, son yıllarda sık sık gündeme gelen gıda güvenliği sorununun da aşılması için ziraat eğitiminin önemli olduğunu belirtti.

Genel Müdür Yumaklı, ziraat fakültesinde teorik ve pratik bilgi edinmiş GÜBRETAŞ bursiyerlerinin uzun vadede; iyi tarım uygulamalarıyla ülkemizde tarımsal ekonominin gelişmesine, bitkisel üretimde verim ve kalite artışı sağlanmasına ve tarımın sürdürülebilirliğine büyük katkılar sunacağını belirterek, "Şirketimizin ziraat fakültesi bursiyerlerinin, tarım sektörünün geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Yumaklı, bitki besleme alanında ziraat fakülteleriyle iş birliği içinde olduklarına dikkat çekerek, "Tarımda verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik bilimsel yöntemlerin araştırılıp geliştirilmesi için başarılı ziraat fakültesi öğrencilerinin desteklenmesi ve sahadaki çalışmaların parçası olmaları gerekiyor. Bu nedenle ziraat fakülteleri ile yakın bir işbirliği içindeyiz. Değerli akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini, örnek projeler ve eğitimlerle çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Diğer yandan tarımın geleceği olarak gördüğümüz ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veriyoruz. Gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında hem kendi ailelerine ve çevrelerine doğru tarım uygulamaları konusunda rehberlik ediyor, içlerinden bazıları sektörde bazıları da akademik olarak yürüttüğü çalışmalar ile tarıma katkı sağlıyor. Önceki yıllarda eğitim bursumuzdan yararlanarak bugün bitki besleme alanında belli noktalara ulaşan gençlerimizi görmek, bize gurur ve umut veriyor" diye konuştu.

Genel Müdür Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı: "Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelere de teşekkür ediyoruz. Biz de gençlere sunduğumuz imkanlarla tarımın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz". - İSTANBUL

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlıyor
GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlıyor

Lisans, 4 Ekim, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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