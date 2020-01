Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı:

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "2019 yılında Türkiye genelinde 3 binden fazla noktada arazi gözlem ve reçetelendirme çalışması gerçekleştiren uzman ziraat mühendislerimiz, 8 binden fazla üreticiye arazisinde birebir bilgi desteği verdi." dedi.

Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez tarımda modern tekniklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve ziraat alanında nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 10 Ocak 1846'da açılan Ziraat Mekteb-i Aliyesi (Ziraat Yüksek Okulu) ile başlayan tarımsal eğitim-öğretim faaliyetlerinin 174. yıldönümü, Tarımsal Öğretim Günü olarak kutlanıyor.

Gübretaş, bir yandan her yıl Türkiye'nin yüzlerce noktasında gerçekleştirdiği çiftçi eğitim toplantıları, arazi reçetelendirme, model üretim alanları ve tarımsal danışmanlık hizmetleriyle tarımsal öğretime öncülük ederken ziraat fakültelerindeki çiftçi çocuklarına verdiği burslarla tarımsal eğitime de desteğini sürdürüyor.

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Tarımsal Öğretim Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bilinçli tarımın önemine ve bu amaçla yapılan çalışmalara dikkati çekti.

1846'da açılan Halkalı Ziraat Mekteb-i Aliyesi'nin Anadolu topraklarında tarımsal kalkınmanın ve bilinçli tarım uygulamalarının önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Yumaklı, Gübretaş'ın temel misyonunun da tarımda verimliliği artırmak olduğunu vurguladı. Yumaklı, "Her ne kadar ülkemizde modern tarım tekniklerinin 1950'lerden sonra kullanılmaya başlandığı algısı yaygın olsa da, aslında bu topraklarda tarımsal öğretimin daha köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Bundan 174 yıl önce zirai eğitim vermek ve nitelikli ziraatçılar yetiştirmek üzere İstanbul'da açılan bu yüksekokul, tarım tarihimizde önemli bir yere sahip. Gübretaş da 1952 yılında ülke tarımındaki verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuştur. Bu kuruluş misyonu doğrultusunda 68 yıldır hem ürünlerimizle, hem yatırımlarımızla, hem de bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik eğitimi faaliyetlerimizle tarımın gelişimine katkı sağlıyoruz." dedi.

Bilinçli tarım için Gübretaş üreticiyle el ele

Gübretaş'ın düzenlediği çiftçi eğitim toplantıları ve danışmanlık hizmetleriyle sektörde bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına çok önemli katkılar sağladığını belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"Üreticilere farkındalık kazandırmak amacıyla yıllardır tarımsal öğretime öncülük eden Gübretaş, bu toplantılarda özelikle toprak analizi ve bilinçli bitki beslemenin önemine vurgu yapıyor. Ziraat mühendislerimiz ile üreticilerimiz, daha yüksek tarımsal verim ve kalite için ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Üreticilerimiz uzmanlarımızla fikir alışverişinde bulunup tarımsal danışmanlık hizmeti alırken, uzmanlarımız da üreticilerin uygulamalarını gözlemleyip yorumlayarak bilgilerini onlarla paylaşıyor."

Geçen yıl yaptıkları çalışmaları hatırlatan Yumaklı, "Gübretaş olarak arazide verdiğimiz ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında 2019 yılında yaklaşık 4 bin 500 noktada 42 binden fazla tarımsal üreticiye ulaştık. Bu kapsamda 2019 yılında Türkiye genelinde 3 binden fazla noktada arazi gözlem ve reçetelendirme çalışması gerçekleştiren uzman ziraat mühendislerimiz, 8 binden fazla üreticiye arazisinde birebir bilgi desteği verdi. 2019 yılı boyunca köy kahvelerinden il merkezlerindeki salonlara kadar bin 500'den fazla noktada düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme toplantılarına ise 32 bine yakın üretici ile ziraat mühendisi katıldı." diye konuştu.



Yumaklı, Türkiye'nin farklı yerlerinde önder üreticilerle iş birliğine giderek model üretim alanları oluşturduklarını da belirtti.

Ekimden hasada kadarki tüm aşamalarda Gübretaş ziraat mühendislerinin ve bölgedeki önder çiftçilerin el ele hareket ettiğini belirten Yumaklı şunların altını çizdi:

"Türkiye'nin birçok ilinde önder çiftçilerimizle görüşüp farklı bitkisel ürünler için model üretim alanları oluşturuyoruz. Bu çalışmalarda ziraat mühendislerimiz arazi sahipleriyle ortak çalışma yürütüyor ve birbirlerinin birikimlerinden faydalanıyorlar. Uzmanlarımız ve çiftçilerimiz bu arazilerde bitkisel ürünün ve toprağın ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz özel gübrelerden en uygun olanı seçip kullanıyorlar.

Bu model alanların sayısını her yıl daha da artırıyoruz. 2019'da 27 noktada bu çalışmayı gerçekleştirdik, yeni yılda bu sayı yükselecek. Model üretim alanlarımızda ulaştığımız verim ve kalite, her zaman bölge ve ülke ortalamasının çok üzerinde seyretmektedir. Tüm aşamalarında üreticilerle hareket etmekte ve çalışmaların sonuçlarını hasat döneminde düzenlediğimiz tarla günü etkinliklerinde bölgedeki diğer üreticilerle paylaşılmaktadır."

Teknolojik kanallardan da tarımsal danışmanlık sunuluyor



Gübretaş'ın hem Ar-Ge çalışmalarında hem de bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerinde güncel teknolojik imkanları da etkin biçimde kullandığını belirten Yumaklı, "Çalışmalarımızda birçok farklı iletişim kanalıyla da üreticinin yanında oluyoruz. Üreticiler istedikleri her zaman çağrı merkezi olarak işleyen Üretici Danışma Hattı ve Whatsapp Danışma Hattı ile ziraat mühendislerimizden bilgi desteği alabiliyor. Gübretaş'ın 5 yıl önce geliştirdiği Türkiye'nin bitki besleme konusundaki ilk mobil aplikasyon olan EGP (Etkin Gübreleme Programı) uygulaması da üreticilere her yerden ve her zaman 50'den fazla bitki besleme programına, bilinçli tarımla ilgili bilgilere ve videolara erişim imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Ziraat öğrencilerine burs desteği

Tarımsal öğretim alanında yaptıkları faaliyetlerinin yanı sıra tarımsal eğitime de destek olduklarını belirten Yumaklı, " 2007 yılından beri ziraat fakültelerinde eğitim gören çiftçi çocuklarına burs desteği veriyoruz. Sektördeki en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Gübretaş Eğitim Bursu ile hem ziraat mühendisliğini teşvik ediyor, hem de tarım alanında akademik ve nitelikli insan kaynağının artmasını amaçlıyoruz. Lisans, tezli yüksek lisans ve doktora aşamasındaki ziraat fakültesi öğrencilerinin yararlandığı bu burs uygulamasıyla şimdiye kadar 400 civarında üniversite öğrencisinin eğitimine destek sağladık." dedi.

Yumaklı, Türkiye'deki tarım sektörü, tüm bilinçli üreticiler, ziraat mühendisleri ve ziraat fakültelerindeki akademisyenler için Tarımsal Öğretim Günü'nün kutlu olmasını diledi.