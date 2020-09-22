GÜBRETAŞ hisseleri 1 Ekim'den itibaren BİST-30 Endeksinde işlem görecek - Son Dakika

GÜBRETAŞ hisseleri 1 Ekim'den itibaren BİST-30 Endeksinde işlem görecek

GÜBRETAŞ'ın Borsa İstanbul'daki GUBRF koduyla işlem gören hisseleri, 1 Ekim'den itibaren BİST-30 endeksinde yer alacak.

GÜBRETAŞ hisseleri 1 Ekim'den itibaren BİST-30 Endeksinde işlem görecek, System.String[]

GÜBRETAŞ'ın Borsa İstanbul'daki GUBRF koduyla işlem gören hisseleri, 1 Ekim'den itibaren BİST-30 endeksinde yer alacak.

Türkiye'nin bitki besleme sektöründeki ilk ve öncü şirketlerinden olan GÜBRETAŞ'ın son yıllardaki operasyonel ve finansal başarısı, Borsa İstanbul'daki hisse performansına da yansıdı. Bunun neticesinde GÜBRETAŞ, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortak performansının ölçümlenmesi amacıyla oluşturulan BİST-30 endeksine dahil edildi. Verilen bilgiye göre, şirketin hisseleri GUBRF koduyla 1 Ekim 2020'den itibaren BİST-30 endeksinde yer alacak.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, "Yıllardır geliştirdiği verimlilik artırıcı ürünleri, örnek oluşturan hizmetleri ve önemli tesis yatırımlarıyla tarım sektöründe öncü rolünü sürdüren şirketimiz, aynı zamanda İMKB'nin faaliyete başladığı 3 Ocak 1986'da Borsa'da halka arz edilen ilk şirketler arasında yer almaktadır. Bu yönümüzle tarım sektörünün yanı sıra finans sektörünün de önemli halkalarından biriyiz" dedi.

İbrahim Yumaklı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ana hissedarı Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri olan GÜBRETAŞ'ın hisselerinin yüzde 25'i Borsa'da işlem görmektedir. Bu açıdan biz kendimizi 'yüzde 100 halkın şirketi' olarak tanımlıyoruz. Şirketimizin operasyonel ve finansal başarılarının Borsa'da işlem gören bu paylarımıza yansıması, finansal paydaşlarımız açısından memnuniyet verici. Devam eden yatırımlar tamamlandığında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki yerimizin daha da yükseleceğine inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GÜBRETAŞ hisseleri 1 Ekim'den itibaren BİST-30 Endeksinde işlem görecek - Son Dakika Ekonomi

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