Son Dakika Haberleri: Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

2 gün önce

TÜRKİYE'nin ilk kimyevi gübre fabrikası Gübretaş, depolama kapasitesini yüzde 35 artıran ve 60 milyon liraya mal olan İskenderun'daki depolama ve lojistik tesis ile laboratuvarını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk kimyevi gübre fabrikası Gübretaş, depolama kapasitesini yüzde 35 artıran ve 60 milyon liraya mal olan İskenderun'daki depolama ve lojistik tesis ile laboratuvarını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılış törenine AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TKKMB) Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, TKKMB Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile davetliler katıldı.

Gübretaş'ın 1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olarak kurulduğunu söyleyen Farika Genel Müdürü Yumaklı, "İskenderun Türkiye'nin tarımı için oldukça çok önemli bir bölge. Çünkü 1952 yılında rahmetli Adnan Menderes ilk bakanlar kurulu kararıyla İskenderun bölgesini gübre üretim bölgesi olarak ilan etmiş, Gübretaş kurulması için bakanlar kurulu kararı imzalanmış. 1954 yılında da tesis kurularak üretime başlamış. Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1,5 milyon ortağı ve bugün borsada hisselerimize sahip olan hissedarlarımızdan oluşuyor" dedi.

Gübretaş'ın 2000'li yıllarda atılımını ve gelişimini sürdürmesiyle Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımını gerçekleştirmiş şirket olduklarını belirten Yumaklı, "Yurt içinde de tesislerini üretim ve depolama kapasitelerini de geliştirmek üzere çalışmalarına devam etmekteyiz. Hali hazırda 3 yıldır yürüttüğümüz bilinçli tarım ile tarım üretimini verimli hale gelmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim misyonumuz 1952 yılından bu yana bu topraklara değer katmak. 11,5 ay gibi kısa bir sürede bu tesisi hazır hale getirdik. Yaklaşık 37 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. 110 bin ton kapalı alan kapasitesine sahip. 16 göz var şu anda mevcut iklim şartlarından etkilenmemek üzere teknoloji ona göre oluşturulmuş. Aynı zamanda konveyör ile gelen ürünler depolara gelmekte. Bu tesisin yatırım değeri 60 milyon liradır" diye konuştu.

TKKMB Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz da Tarım Kredi Kooperatifleri olarak rol model olabilmek için kendi yapılarını değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

İskenderun, Gübretaş, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk ile Bayar'ın birlikte seyahat ettiğine dair ilk videosu yayınladı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]