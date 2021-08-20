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GÜBRETAŞ, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

GÜBRETAŞ, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

20.08.2021 12:13
GÜBRETAŞ, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

GÜBRETAŞ yılın ilk yarısı itibariyle operasyonel ve finansal yükselişini devam ettirdi.

GÜBRETAŞ yılın ilk yarısı itibariyle operasyonel ve finansal yükselişini devam ettirdi. Tarımsal üretimin devamlılığı için üreticilere desteğini sürdüren şirketin salgın süresince yürüttüğü operasyonel faaliyetlerinin başarısı, ikinci çeyrek finansal sonuçlarına olumlu yansıdı.

GÜBRETAŞ, bu yılın ilk altı ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. GÜBRETAŞ Türkiye faaliyetlerinde, yılın ilk altı ayında çeşitli bileşimlerde 394 bin 725 ton katı gübre, 35 bin 285 ton ise sıvı ve toz gübre üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimde yüzde 42 artış sağlandı. Katı gübre satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir artış görülürken sıvı ve toz gübre satış miktarı da yüzde 27 arttı.

Bunun sonucunda şirketin Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 3 milyar 385 milyon TL olarak gerçekleşirken bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 3 milyar 850 milyon TL'ye ulaştı. Şirket'in 30 Haziran itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı ise 258 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Pazar payımızın gerektirdiği sorumluluk bilinci ile çalıştık"

Açıklamada görüşleri bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı bilançolar hakkında "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile halen mücadele içerisindeyiz. Birçok sektör ve işletme küresel salgının gölgesinde ciddi bir sınav vermeye devam ediyor. GÜBRETAŞ olarak, 70 yıla yaklaşan kurumsal tecrübemizle sürdürdüğümüz operasyonel mükemmellik çalışmalarımız sayesinde, bu zor dönemde tarım sektöründeki üreticilerimize gübre tedariki noktasında kesintisiz hizmet verdik. Dünya piyasalarını yakından takip ederek hammadde ve emtia hareketleri konusundaki gelişmeleri izledik. Pazar payımızın gerektirdiği sorumluluk bilinci ile çalıştık. Ürün bulunurluğu konusunda avantaj sağlayarak üreticilerimizi gübresiz bırakmadık. Bütün bu çalışmalarımız karlılığa pozitif yansıdı. Ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da memnun eden bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

Yılın ikinci yarısında da yakalanan başarı ivmesinin sürdürüleceğini ve 2021 yılsonu bütçe hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini belirten Yumaklı, "Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle üretim yapmaya ve yatırım projelerimize devam edeceğiz. Bu yılın ilk altı ayında operasyonel mükemmellik ile sürekli iyileştirme çalışmalarının meyvesini alarak GÜBRETAŞ tarihinin en yüksek tonajlı kompoze gübre üretimini gerçekleştirdik. Yarımca Tesisleri'nde liman genişletme projesinin birinci fazını tamamladık. Ayrıca Yarımca Tesisleri'nde atık yönetimini sağlamak, israfı engellemek ve kaynakları daha verimli kullanabilmek için sıfır atık uygulaması başlatıldı. İskenderun'daki depolarımızın çatısına güneş paneli kurarak kendi enerjisini üreten tesis haline getirdik. Diğer altyapı yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık. Gübretaş olarak Türkiye'nin her noktasında tarımsal üretime değer katmak için özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İklim değişikliği etkilerinin küresel ölçekte daha fazla hissedilir olması ile birlikte tarımsal üretimin stratejik öneminin arttığını belirten İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz için bütün gayretiyle üreten, bu topraklara emeği ile değer katan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile zorlu süreçte geri adım atmadan üretmeye devam eden çiftçilerimize şükranlarımızı sunuyor, sonbahar ekim sezonunun verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

GÜBRETAŞ, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Lirası, Gübretaş, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GÜBRETAŞ, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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