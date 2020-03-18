GÜBRETAŞ'ın koronavirüsten korunma önlemleri açıklaması

GÜBRETAŞ, koronavirüs hastalığı nedeniyle çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve pazarın güvenliğini korumak amacıyla gerekli önlemleri almakta olduğunu duyurdu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 kaynaklı koronavirüs hastalığı nedeniyle çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve pazarın güvenliğini korumak amacıyla devletimizin aldığı tedbirlerle eş güdümlü olarak gerekli önlemleri almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şirketin herhangi bir aksama olmaksızın faaliyetlerini sürdürmekte olduğu bildirildi.

GÜBRETAŞ'ın konuya ilişkin KAP'ta yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:

"Bu maksatla şirketimiz bir 'Enfeksiyonel Hastalıklar Eylem Planı' (Plan) hazırlamış ve tüm çalışma yerlerinde yürürlüğe koymuştur. Bu planın uygulama ve takibi oluşturulan 'Faaliyet Planlama Komitesi' tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan risk analizleri sonucunda eğitim çalışmaları, sağlık kontrolleri, çalışma yerlerinin güvenliği ve çalışma biçimlerinin tespiti yapılmış ve uygulamaya başlanmıştır."

Şirket çalışanları ve ailelerinin, toplum sağlığını korumak ve aynı zamanda günlük gübre talebini karşılamak için tüm çabayı gösterdikleri belirtilen açıklamada, mevcut duyuru ile ilgili bir gelişme olması halinde ve yeni gelişmelere ilişkin olarak piyasanın ve pay sahiplerinin usulüne uygun olarak bilgilendirilmesine devam edileceği bildirildi.