Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı

29.12.2020 11:35
Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı, System.String[]

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'nin 29 farklı noktasında 16 farklı bitkisel ürün için model üretim alanı uygulaması gerçekleştiren GÜBRETAŞ, Yozgat'taki şekerpancarı ve Şanlıurfa'daki mısır model üretim alanlarıyla bu yılki tüm hasatları tamamladı.

Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'nin 29 farklı noktasında 16 farklı bitkisel ürün için model üretim alanı uygulaması gerçekleştiren GÜBRETAŞ, Yozgat'taki şekerpancarı ve Şanlıurfa'daki mısır model üretim alanlarıyla bu yılki tüm hasatları tamamladı.

Yıllardır Türkiye genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçi eğitim toplantıları düzenleyen GÜBRETAŞ, son yıllarda ağırlık verdiği 'model üretim alanı' uygulamalarıyla da üreticilere verim artışı örnekleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılında planlanan model üretim alanı uygulamaları, Yozgat'taki şekerpancarı ve Şanlıurfa'daki danelik mısır model üretim alanlarında yapılan hasatlarla tamamlandı.

Yozgat'taki şekerpancarı alanında Türkiye'nin 2 katı verim

Türkiye'de tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan şekerpancarı için GÜBRETAŞ, bu yıl Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir model üretim alanı kurdu. Şirketin uzman ziraat mühendislerinin arazi sahibi önder üretici işbirliğiyle nisan ayından beri yürüttüğü bitki besleme çalışmaları sonucunda deneme alanından bol verimli ve yüksek polar oranına sahip şekerpancarı hasat edildiği belirtildi.

Hasat sonuçlarını değerlendiren GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı,"Bilinçli tarım örnekleri sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz model üretim alanları projesini, bu sene salgına rağmen sıkı tedbirlerle devam ettirerek Türkiye'nin 29 noktasında uyguladık. Bunlardan biri olan Yozgat'taki şekerpancarı uygulamasında da etkili gübreleme programı sayesinde Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına yakın verime ulaşıldı. 2019 TÜİK verilerine göre ülkemizdeki şekerpancarı verim ortalaması dekarda 5 bin 832 kilogram iken, geçtiğimiz günlerde yapılan hasatla bu model alanımızda dekar başına 10 bin 800 kilogram şekerpancarı elde edildi. Verim artışının yanı sıra şekerpancarında önemli bir kriter olan polar oranında da güzel bir sonuç alındı. Üreticinin kendi yetiştirdiği alanda 17 olan polar oranı, uzman ziraat mühendislerimizin takip ettiği alanda 20 gibi yüksek bir değerde gerçekleşti" dedi.

Yozgat'taki uygulamanın gerçekleştirdiği arazinin sahibi Molla Çalık, "Uzun zamandır burada şekerpancarı ekiyorum. Bölgemizde genelde dekardan 5-6 bin kilo mahsul alınmakta. Bu yıl GÜBRETAŞ'ın ziraat mühendislerinin teklifiyle birlikte bir çalışma yapmaya karar verdik. Şirketin ekibi öncelikle toprağımdan numune alıp onu analiz ederek işe başladı. Sonra bitki ve toprak neyi istiyorsa ona göre gübreleme yaptılar. Kendi bildiğim yöntemle ekip biçtiğim araziden bu yıl dekarda 6 bin 500 kilogram verim aldım. Şirket ekibinin programını uyguladığımız bölümdeyse dekardan 10 bin 800 kilogram ürün hasat ettik. Aradaki gelişim ve verim farkını, ben kendi gözlerimle görüp tecrübe ettim. Çiftçi arkadaşlarıma da burada öğrendiklerimi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'daki mısır alanında iklim koşullarına rağmen verim arttı

Şirketin bu yılki son model alan hasatlarından bir diğeri ise Şanlıurfa'da yapıldı. Verilen bilgiye göre, bu yıl bölge ortalamasının 1.150 kg/da civarında olduğu Akçakale ilçesinde ikinci ürün danelik mısır için yapılan uygulamada, olumsuz iklim koşullarının etkisine rağmen dekardan bin 376 kilogram verim alındı. Bu sonuçla, model alandan bölge ortalamasının yüzde 20 ve Türkiye geneli verim ortalamasının yüzde 32 daha üzerinde ürün elde edilmiş oldu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı
Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı
Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı

Şanlıurfa, Gübretaş, Türkiye, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ'ın model alanlarında verimli hasatlar tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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