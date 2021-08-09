GÜBRETAŞ'ın model üretim alanları projesinde ilk hasat Taşköprü sarımsağında gerçekleştirildi

GÜBRETAŞ'ın model üretim alanları projesinde ilk hasat Taşköprü sarımsağında gerçekleştirilirken, verimde yüzde 20 artış sağlandı.

GÜBRETAŞ'ın açıklamasına göre, şirket, bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle tarım sektörü için katma değer üretmeyi sürdürüyor.

Bu amaca yönelik 2021'de Türkiye'nin 33 noktasında 21 çeşit bitki için model üretim alanı oluşturuldu. Yılın ilk hasadı, Kastamonu Taşköprü'de sarımsak için kurulan model alanda gerçekleştirildi. Sarımsak model üretim alanında, ortalamaların üzerinde ürün elde edilmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Sezon boyunca 18 dekarlık arazinin yarısında uzman ziraat mühendisleri danışmanlığında bilinçli tarım uygulamaları yürütülürken, diğer yarısında üretici geleneksel yöntemlerle bitki beslemeye devam etti. Taşköprü'deki model üretim alanı çalışması verimli bir hasatla tamamlandı. Üreticinin kendi yöntemleriyle aldığı sonuca göre model alandan kuru sarımsakta yüzde 20 daha fazla verim alındı.

Etkili ve dengeli bir gübreleme programının uygulandığı arazide, dekar başına 2 bin 800 kilogram verime ulaşılırken, üretici uygulamasıyla elde edilen verim 2 bin 320 kilogram olarak gerçekleşti.

"Verim ve kaliteyi artırmanın yollarını geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, model üretim alanları projesiyle ülke için ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi artırmanın yollarını geliştirdiklerini bildirdi.

Proje kapsamında son 4 yılda 15'ten fazla tarımsal ürün için 100'e yakın model üretim alanı kurduklarını kaydeden Yumaklı, şu açıklamalarda bulundu:

"Geleneksel üretici alışkanlıklarından farklı olarak, toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre bilimsel yöntemlerle oluşturulan bitki besleme programlarını uyguladık. Fındık, zeytin, badem gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde çok ciddi verim artışları sağladık. Bu örnekler, bilinçli tarım uygulamalarının verimliliği nasıl artıracağını göstermek için üreticilerimize rehberlik etti."

İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin farklı noktalarında yürüttükleri model üretim alanlarında üreticilere danışmanlık yaparak pazar değeri yüksek kaliteli ürünler hasat edilmesine katkı sağladıklarını anlattı.

Bu yıl da 33 lokasyonda 21 farklı bitki üzerinde çalışarak zirai danışmanlık faaliyetlerini ülkenin her noktasında üreticilere ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Yumaklı, "Proje kapsamında yaptığımız ilk hasat markalaşmış ve coğrafi işaret ile tescillenmiş sarımsak ürünü oldu. Sarımsak üretiminde yakalanan bu ivmenin Taşköprü'nün ekonomisi açısından verim ve kalite artışıyla devam etmesini önemsiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Yumaklı, tarlalarını projeye açan çiftçilerin, etkili gübreleme programları sayesinde bölge ortalamasının üzerinde verim alındığına bizzat şahit olduğunu belirterek, yüksek verimli ve kaliteli ürünü elde etmek için dengeli ve düzenli gübrelemenin önemini tecrübe ettiklerini bildirdi.

"Sarımsağa bebek gibi bakıyorum"

Proje ortağı üreticilerden Enver Bayar, birim alandan daha fazla ürün kaldırmanın öneminden bahsederek, makine ile çalışamadıkları ve sarımsağın ekimini, bakımını, sökümünü insan emeğiyle yaptıklarını bildirdi.

Çok emek ve zahmet isteyen sarımsağa, kaliteli ve bol ürün alabilmek 10 ay boyunca bebek gibi baktığını kaydeden Bayar, şu açıklamalarda bulundu:

"Toprak analizinin ve doğru gübrelemenin önemini fark ettim. Ziraat mühendisi arkadaşların toprak analizinden sonra hazırladıkları reçeteye göre uygulama yapınca gördüm ki bilinçli gübre kullanmak verimimin daha da artmasını sağladı. Toprağın ne istediğini anlayıp ona uygun gübre verince sarımsak kiloya bastı. Mahsul bol olunca gelir de artıyor. Bitki beslemenin dengeli bir şekilde yapılması önemli. Bölge ortalamasına göre yüksek verim almama rağmen bu zamana kadar bitki beslemeyi bilinçli yapmadığımı fark ettim. Bilinçli gübrelemeyle daha bol ve kaliteli mahsul elde edebileceğimi gördüm."