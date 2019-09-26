Son Dakika Haberleri: GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
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GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı

17 dakika önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, "Verimlilik noktasında ciddi adımlar atmamız gerekiyor, biz de bu noktada bir dizi seri çalışmalar başlattık.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, "Verimlilik noktasında ciddi adımlar atmamız gerekiyor, biz de bu noktada bir dizi seri çalışmalar başlattık. Biz eğer öncü durumda olacaksak ham maddeden başlayarak mamul maddeye kadar bütün değerler zincirindeki o etkinliğimizi artırmamız lazım" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, GÜBRETAŞ'ın yeni lojistik merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Poyraz, 37 dönümlük arazi üzerine 59 milyon lira yatırımla inşa edilen lojistik merkezinin açılışı töreninde, Türkiye'nin sağlık ve ulaşımda kaydettiği ilerlemeyi tarım alanında da gösterdiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak planlı ekonomide rol model olmak için yapılarını değiştirmeye çalıştıklarını anlatan Poyraz, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz tüketici tarafına belirli ölçüde muhatap olup, pazar tarafında belirli bir büyüklüğe ulaşıp daha sonrasında da tarımsal girdileri çiftçiye temin ederek piyasanın istediği ürünleri çiftçimize sözleşmeli üretimle ürettirmektir. Bütün yapımızı buna dönüştürmeye çalışıyoruz. Tarımsal girdiler gerçekten de çiftçimizi zorluyor çünkü büyük bir çoğunluğu yurt dışı bağımlılığı noktasında ciddi oranlarda yukarılarda. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Verimliliği konuşmamız gerekiyor. Verimlilik noktasında ciddi adımlar atmamız gerekiyor, biz de bu noktada bir dizi seri çalışmalar başlattık. Biz eğer öncü durumunda olacaksak ham maddeden başlayarak mamul maddeye kadar ki bütün değerler zincirindeki o etkinliğimizi arttırmamız lazım."

"Halkın şirketiyiz"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise kurum olarak 67 yıldır Türkiye'nin üretimine ve toprağına verim katmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın tamamıyla halkın olduğunu belirterek, "Bizim patronumuz, üretim yapan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1 milyona yakın ortağı ve borsada bizim hisselerimize sahip olan hissedarlarımızdan oluşuyor. Dolayısıyla 'yüzde 100 halkın şirketiyiz' diye çok büyük bir gururla söyleyebiliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, her biri 7 bin 500 metreküp depolama kapasitesine sahip toplam 16 birim depodan oluşan lojistik merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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