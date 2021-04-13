ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası "Söğüt Altın Madeni Projesi"nde iş birliğine gidiyor - Son Dakika

ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası "Söğüt Altın Madeni Projesi"nde iş birliğine gidiyor

13.04.2021 12:35

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.

Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği ve kredi sözleşmesine imzalar, Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katıldığı törenle Tarım Kredi binasında atıldı.

Poyraz, törende yaptığı konuşmada, Söğüt Altın Madeni özelinde Ziraat Bankası ile sürdürülen iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin Türk tarımının en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirten Poyraz, iki kuruluşun da tarımın finansmanı noktasında aktif rol aldığına dikkati çekti.

Poyraz, şöyle konuştu:

"Bizim iş birliğimiz sadece tarım boyutuyla sınırlı değil, gelişen Türkiye şartlarında farklı sektörlerde de fırsat buldukça ortak projeler geliştiriyoruz. Bugün, Tarım Kredi'nin en büyük iştiraki olan GÜBRETAŞ'ın alt şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ Maden AŞ'nin Söğüt Altın Madeni Projesi'nin finansmanı ile ilgili toplandık. Bu sene kullanılmak üzere 135 milyon dolarlık bir limit tahsisi olmuştu. İnşallah biz diğer tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Söğüt Altın Madeni Sahası'nın işletilmesi, yatırımların yapılması noktasında finansman ihtiyacını Ziraat Bankası öncülüğünde temin etmek için iş birliğine girmiş olacağız."

"Yıllık yaklaşık 6-7 ton altın üretmeyi planlıyoruz"

Poyraz, söz konusu altın madeninde 450 milyon dolarlık yatırım öngördükleri bilgisini vererek, "Akbaştepe ve Korudanlık olarak iki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanlarında, inşallah hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra, yıllık yaklaşık 6-7 ton civarına altın üretmeyi planlıyoruz. Şu anki rakamlarla konuştuğumuzda, Türkiye'de üretilen yıllık toplam altın miktarının yaklaşık yüzde 15'i civarında bir üretim miktarından bahsediyoruz." dedi.

Çakar da Ziraat Bankasının, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak bütün projelerde yer almak istediğini bildirdi.

Altın ithalatının Türkiye'de zaman zaman ciddi anlamda yükseldiğine ve cari dengeye negatif yansıdığına dikkati çeken Çakar, bu projenin cari dengeye ve istihdama da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çakar, "Bu proje altının çıkarılmasına ve işlenmesine yönelik bir proje. Biz, projenin tamamında yer almak üzere planlamalarımızı yaptık." diye konuştu.

3,5 milyon ons altın kaynağı raporlandı

GÜBRETAŞ'a ait sahada keşfedilen ve 2008 yılında işletilmek üzere özel bir şirkete devredilen maden, söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmişti. Hukuki sürecin Aralık 2019'da tamamlanmasının ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRETAŞ adına tescil edildi. Bu yılın mart ayında söz konusu ruhsat sahası GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ'ye devredilmiş oldu. Maden sahasında yapılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin onsu rezerv olmak üzere toplamda 3,5 milyon ons altın kaynağı raporlanmış bulunuyor.

ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası Söğüt Altın Madeni Projesi nde iş birliğine gidiyor
ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası Söğüt Altın Madeni Projesi nde iş birliğine gidiyor
ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası Söğüt Altın Madeni Projesi nde iş birliğine gidiyor
ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası Söğüt Altın Madeni Projesi nde iş birliğine gidiyor

Ziraat Bankası, Söğüt, Maden, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası 'Söğüt Altın Madeni Projesi'nde iş birliğine gidiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil 70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil "pilava, pilava" sesleriyle kalkıyor         
14:03
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:48
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi         
09:46
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA -GÜBRETAŞ Maden AŞ ile Ziraat Bankası "Söğüt Altın Madeni Projesi"nde iş birliğine gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei