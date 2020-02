GÜBRETAŞ, Nbulkgas Deniz İşletmeciliği LTD Şti hisselerini sattı

Gübre Fabrikaları Türk AŞ (GÜBRETAŞ), Pasco Investment Holding Co ile Nbulkgas Deniz İşletmeciliği LTD Şti paylarının devri konusunda anlaşma sağlandığını, hisse devir sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

GÜBRETAŞ'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz ile Pasco Investment Holding Co arasında Nbulkgas Deniz İşletmeciliği LTD Şti paylarının devri konusunda anlaşma sağlanmış olup, hisse devir sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmeler imzalanmıştır. Satış işleminin konsolide kar zarar tablosuna önemli bir etkisinin bulunmaması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca şirketin KAP'ta 12 Aralık 2019 ve 22 Ocak 2020 tarihli duyurularında; şirketin yüzde 100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği LTD Şti'ndeki hisselerinin tamamının satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda idareye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiğinin, 8 Ocak'ta düzenlenen ihalede ise 75 milyon 120 bin dolar tutarında teklif sunan Pasco Investment Holding Co adlı şirketin teklifinin uygunluk ve yeterlilik şartlarını taşıması sebebiyle ihalenin bu şirkete idari şartname, ihale şartnamesi ve firmanın teklifinde sunduğu şartlar dahilinde bırakılmasına, kararın yerine getirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılması, sözleşme imzalanması gibi her türlü işlemin gerçekleştirilmesi maksadıyla idareye yetki verilmesine karar verildiğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.