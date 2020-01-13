GÜBRETAŞ'ta sürekli mükemmellik hedefi - Son Dakika
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GÜBRETAŞ'ta sürekli mükemmellik hedefi

7 saat önce

GÜBRETAŞ, tüm iş süreçlerinde kalite odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

GÜBRETAŞ'ta sürekli mükemmellik hedefi, System.String[]

GÜBRETAŞ, tüm iş süreçlerinde kalite odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 68 yıldır tarımsal üretimde yüksek verim ve kalite artışı sağlama misyonunu sürdüren GÜBRETAŞ, bu yaklaşımını kurumsallaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2016 yılında Yarımca tesislerinde başlattığı Yalın Altı Sigma uygulamaları ile kurum içi iş süreçlerinde verimlilik artırıcı projeleri devreye alan şirket, optimum verimlilik anlayışıyla önemli tasarruflar sağlamıştı. Operasyonel Mükemmellik Sistemi projesiyle de üretim süreçlerinde kalite ve mükemmelliğin devamlılığı amaçlanıyor.

GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS), operasyonların belli bir standarda taşınması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla etkili çözümler geliştirmeyi öngörüyor. Proje kapsamında yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesi, çalışma ortamlarının güvenliğinin sağlanması, faaliyet verimliliği ve ürün kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

"Sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültürün bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "68 yıllık köklü bir şirket olarak, yaptığımız her işi daima en iyi şekilde yapmak için GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS) çalışmasını başlattık. Böylece çalışma ortamlarının güvenliğini, faaliyetlerdeki verimliliği ve ürünlerimizdeki kaliteyi her zaman sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi'nin ilk adımlarının 2016 yılında Yarımca tesislerindeki Yalın Altı Sigma çalışmalarıyla atıldığını hatırlatan Yumaklı, "GÜBRETAŞ Mükemmelik Sistemi, Yalın Altı Sigma projeleriyle başlattığımız sürekli iyileştirme yolculuğunun devam ettirilerek bununla ilgili gerekli metodların sahadaki arkadaşlarımızla birlikte öğrenilmesi ve uygulanması aşamasıdır. Bu uygulamalar sayesinde sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültürün önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarımca, Yalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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