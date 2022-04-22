GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi - Son Dakika

GÜBRETAŞ, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiği, Temel Tayyar Yeşil'in ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı kaydedildi.