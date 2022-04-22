GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi - Son Dakika
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GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi

22.04.2022 16:58
GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi

GÜBRETAŞ, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiği, Temel Tayyar Yeşil'in ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı kaydedildi.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi - Son Dakika


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