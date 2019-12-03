GÜBRETAŞ'tan eğitim bursu kazananlar açıklandı

GÜBRETAŞ'tan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde burs almaya hak kazanan ziraat fakültelerindeki lisans ve lisansüstü öğrencileri belirlendi.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2007'den bu yana ziraat fakültesi öğrencileri için geri ödemesiz olarak verdiği Eğitim Bursu ile ziraat mühendisliği bölümlerini teşvik ederek, tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi hedefliyor.

Bu yıl 31 Ekim'de sona eren burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Başvurularda bursiyer adayının ailesinin çiftçi olması ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez 2019-2020 eğitim döneminde kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor.

2017'den itibaren kapsamı genişletilerek lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisinin de yararlanmaya başladığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nda 9 ay boyunca Lisans öğrencilerine aylık 325 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 650 TL ve Doktora düzeyindeki 975 TL ödeme yapılıyor.

GÜBRETAŞ Burs Komisyonu tarafından yapılan bu yılki değerlendirmelerin sonucunda, 2019-2020 eğitim döneminden itibaren GÜBRETAŞ Eğitim Bursu almaya hak kazanan lisans ve lisansüstü (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) aşamasındaki ziraat fakültesi öğrencilerinin isimleri belirlenerek şirketin internet adresinde (www.gubretas.com.tr) yayımlandı.

Sektördeki bu önemli sosyal sorumluluk projesi kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelindeki 37 ayrı ziraat fakültesinde eğitim gören 400'den fazla öğrenci GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan faydalandı.

- "Bilinçli tarım için gençlerin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirket olarak sektörde değişimin yolunun eğitim ve bilinçlenmeden geçtiğine inandıklarını belirterek, "Bu amaçla bir yandan sektörde yıllardır ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veren tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları, arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri, model üretim alanları ve tarla günü etkinlikleri düzenleyerek tarımın her alanında bilginin gücünü destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tarımın geleceği açısından genç nüfusun önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziraat fakültelerinde okuyup kendini sahada veya akademik olarak tarım alanında yetiştiren, bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençler bizim için çok kıymetli. Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin birikimleriyle tarımın geleceğine yön vermelerini umut ediyoruz. Bilinçli tarım için hem çiftçilerimizin hem de ziraat fakültelerindeki gençlerin yanındayız."