Gübretaş'tan gübre fiyatı açıklaması - Son Dakika

Gübretaş'tan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarının düşüşe geçmesi ve sektördeki diğer firmaların fiyatlarını indirmeleri ile birlikte piyasadaki gübre fiyatlarının, Gübretaş'ın uyguladığı fiyatlara yaklaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." denildi.

Gübretaş şirketi resmi Twitter hesabından düşüşe geçen gübre fiyatları ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, " Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin şirketi Gübretaş olarak, her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yararını gözetip, ürün bulunurluğunu ve uygun fiyat politikamızı sürdüreceğimizi yeniden teyit ediyor, döviz kurlarının düşüşe geçmesi ve sektördeki diğer firmaların fiyatlarını indirmeleri ile birlikte piyasadaki gübre fiyatlarının, Gübretaş'ın uyguladığı fiyatlara yaklaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.