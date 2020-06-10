GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar - Son Dakika

GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar

GÜBRETAŞ, ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar elde etti.

GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar, System.String[]

GÜBRETAŞ, ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar elde etti.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, salgın sürecinde Türkiye'deki tarımsal üretimin aksamadan sürdürülmesi amacıyla özellikle gübre tedariki noktasında tüm imkanlarını seferber etti ve çiftçilere desteğini sürdürdü.

Bu zorlu dönemde GÜBRETAŞ, ilk çeyrekler bazında bakıldığında şirket tarihinin satış miktarı ve konsolide ciro rekorlarını kırdı.

Şirketin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) yüzde 13 artarken, 31 Mart itibarıyla ana ortaklık payına düşen net karı 69,7 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretim açısından kritik ilkbahar sezonunun başlangıcı olan mart ayında gündeme giren koronavirüs salgınının getirdiği belirsizliğin, yeni normale geçiş sürecinde halen global etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

GÜBRETAŞ olarak salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren hem şirket içinde, hem de saha çalışmalarının yanı sıra tüm üretim ve lojistik noktalarında gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Yumaklı, eylem planını hızlıca hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yumaklı, sektördeki öncü rollerinin verdiği sorumluluk anlayışıyla o hafta kamuoyuna, sürdürülebilir gıda erişimi için tarımda verimliliği artıran en önemli girdilerden olan gübrenin tedarikinde herhangi bir darboğaz yaşanmayacağının sözünü verdiklerini anımsatarak, "GÜBRETAŞ'ın bu çabası ilk çeyrek göstergelerine de olumlu şekilde yansıdı. Tarımsal üretimdeki en hareketli dönemde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü gübreyi temin için tüm operasyonel faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürerek, salgın başlangıcında verdiğimiz sözü yerine getirdik. İnanıyoruz ki bu yaz üretimde verimli hasatlar yapılarak, fedakar üreticilerimiz de zorlu günlerdeki gayretlerinin karşılığını fazlasıyla alırlar." ifadelerini kullandı.

Yurt içi faaliyetler kapsamında GÜBRETAŞ'ın ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gübre üretimini yüzde 8 artışla tamamlandığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımsal üretimin önemine inandığımız için tüm imkanlarımızı seferber ederek çiftçilere desteğimizi sürdürdüğümüz bu zorlu dönemde rekor sonuçlar da elde ettik. İlk çeyrek bazında operasyonel yönden katı, sıvı, toz ürünler toplamında şirket tarihinin en yüksek satış sevkiyat miktarına ulaşırken, finansal yönden de ciro ve karlılıkta paydaşlarımızı memnun eden sonuçlar elde ettik. Bu kapsamda mart ayı sonu itibarıyla satış gelirlerinde önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 19'luk bir artış yakalayan GÜBRETAŞ, 1 milyar 732 milyon lira konsolide cirosuyla da dönemsel bazda şirket rekoruna ulaştı. Aynı zamanda 2019 ilk çeyreğine oranla yüzde 13 FAVÖK artışı sağlayan şirketimizin konsolide net dönem karı 126 milyon lira olurken, ana ortaklık payına düşen net karımız ise 69,7 milyon lira olarak gerçekleşti."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi

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