GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama - Son Dakika

GÜBRETAŞ, bugün alınan Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda GÜBRETAŞ'a ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasından Koza Altın İşletmelerinin tahliyesine, sahanın GÜBRETAŞ'a teslimine karar verildiğini bildirdi.

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin sırası ile 17 Nisan 2015, 7 Eylül 2015, 6 Kasım 2015, 29 Aralık 2015 tarihli KAP duyurularında; maden işletim ruhsat hakları Gübre Fabrikaları TAŞ'ye (davacı) ait olan 'Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahamızın (maden sahası) 2 Temmuz 2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye (davalı) devredildiği, sözleşmenin 2015 yılında haklı gerekçelerle feshedildiği ve feshe ilişkin taleplerimizin yerine getirilmemesi üzerine dava sürecinin başlatıldığı, duyurulmuştur. 27 Aralık 2018 ve 15 Şubat 2019 tarihli duyurularımızda ise sırasıyla duruşma sonucunda davanın kabulü ile taraflar arasında 2 Temmuz 2007 tarihinde tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu maden sahasından davalının tahliyesine, maden sahasının davacıya teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, mahkeme kararındaki 'işletme ruhsatlarının davacı adına tescili istemli talebin idari bir tasarruf olması sebebiyle reddine' şeklindeki hükmün kaldırılarak, işletme ruhsatlarının davacı adına tesciline karar verilmesi amacıyla istinaf yoluna başvurulduğu, kamuoyu ile paylaşılmıştır."

GÜBRETAŞ'ın bugün tebliğ aldığı Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda "davalının istinaf başvurusunun esastan reddine, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına" karar verildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Davacının açmış olduğu kira sözleşmesinin feshine ve tahliyeye yönelik davanın kabulüne ve maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 2 Temmuz 2007 tarihli sözleşme ile rödovans hesaplanmasına ilişkin ek sözleşmenin akde aykırılık nedeniyle feshine, maden sahasından davalının tahliyesine ve maden sahasının davacıya teslimine, davalı adına kayıtlı maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın iptaline, maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı adına tesciline, oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir."