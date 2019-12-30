GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama - Son Dakika

GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama

6 saat önce

GÜBRETAŞ, bugün alınan Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda GÜBRETAŞ'a ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasından Koza Altın İşletmelerinin tahliyesine, sahanın GÜBRETAŞ'a teslimine karar verildiğini bildirdi.

GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama, System.String[]

GÜBRETAŞ, bugün alınan Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda GÜBRETAŞ'a ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasından Koza Altın İşletmelerinin tahliyesine, sahanın GÜBRETAŞ'a teslimine karar verildiğini bildirdi.

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin sırası ile 17 Nisan 2015, 7 Eylül 2015, 6 Kasım 2015, 29 Aralık 2015 tarihli KAP duyurularında; maden işletim ruhsat hakları Gübre Fabrikaları TAŞ'ye (davacı) ait olan 'Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahamızın (maden sahası) 2 Temmuz 2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye (davalı) devredildiği, sözleşmenin 2015 yılında haklı gerekçelerle feshedildiği ve feshe ilişkin taleplerimizin yerine getirilmemesi üzerine dava sürecinin başlatıldığı, duyurulmuştur. 27 Aralık 2018 ve 15 Şubat 2019 tarihli duyurularımızda ise sırasıyla duruşma sonucunda davanın kabulü ile taraflar arasında 2 Temmuz 2007 tarihinde tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu maden sahasından davalının tahliyesine, maden sahasının davacıya teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, mahkeme kararındaki 'işletme ruhsatlarının davacı adına tescili istemli talebin idari bir tasarruf olması sebebiyle reddine' şeklindeki hükmün kaldırılarak, işletme ruhsatlarının davacı adına tesciline karar verilmesi amacıyla istinaf yoluna başvurulduğu, kamuoyu ile paylaşılmıştır."

GÜBRETAŞ'ın bugün tebliğ aldığı Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda "davalının istinaf başvurusunun esastan reddine, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına" karar verildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Davacının açmış olduğu kira sözleşmesinin feshine ve tahliyeye yönelik davanın kabulüne ve maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 2 Temmuz 2007 tarihli sözleşme ile rödovans hesaplanmasına ilişkin ek sözleşmenin akde aykırılık nedeniyle feshine, maden sahasından davalının tahliyesine ve maden sahasının davacıya teslimine, davalı adına kayıtlı maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın iptaline, maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı adına tesciline, oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:02 Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:54 Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Son Dakika
00:54 Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Son Dakika
00:45 Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Son Dakika
00:44 Hatay'da 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız' programı düzenlendi - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜBRETAŞ'tan Koza Altın İşletmeleri ile devam eden davaya ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]