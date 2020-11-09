GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı - Son Dakika

GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı

09.11.2020 10:37
GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı, System.String[]

6 Kasım'da Yarımca'daki Mikrobiyoloji Laboratuvarı açılışı ile 69'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan GÜBRETAŞ, bu yılki operasyonel ve finansal faaliyetlerinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı.

6 Kasım'da Yarımca'daki Mikrobiyoloji Laboratuvarı açılışı ile 69'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan GÜBRETAŞ, bu yılki operasyonel ve finansal faaliyetlerinin sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı.

GÜBRETAŞ, koronavirüs salgınının küresel piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen kesintisiz şekilde sürdürdüğü tüm faaliyetlerindeki başarılı sonuçlarla 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de yükselişini devam ettirdi. Borsa İstanbul'da hisseleri halka arz edilen ilk 15 şirketten biri olan GÜBRETAŞ, bu yılın 9 aylık faaliyet döneminde gerçekleştirdiği operasyonel ve finansal faaliyetlerin sonuçlarını KAP üzerinden finansal paydaşları ve kamuoyuyla paylaştı.

Verilen bilgiye göre, salgın döneminde ülkemizdeki gıda arz ve güvenliğinin sağlanması için tarımsal üretiminin aksamadan yürütülmesi amacıyla operasyonel faaliyetlerini artan bir tempoyla sürdüren şirket, Mart ayında bu süreçte tarımın en önemli girdilerinden olan kimyevi gübre tedarikiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağına dair tarımsal üreticilere güven veren bir açıklama yapmıştı. Tarımsal üretimin en hareketli olduğu ilkbahar sezonunda olduğu gibi sonbahar döneminde de salgına rağmen çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü katı ve sıvı-toz gübreleri sağlamaya devam eden GÜBRETAŞ, 30 Eylül itibariyle satışlarını 2019'un aynı dönemine oranla yüzde 10,5 artırmayı başardı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye faaliyetlerinde toplam 475 bin ton katı, sıvı ve toz gübre üretimi gerçekleştiren GÜBRETAŞ, geçen yıl ilk 9 ayda1 milyon 371 bin ton olan toplam satış miktarını1 milyon 515 bin tona ulaştırdı.

"ZORLU DÖNEMDE ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRDİK"

Açıklanan üçüncü çeyrek sonuçları ile yılsonu hedefleri hakkında bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "2020 yılı,özellikle Covid-19 nedeniyle tüm dünya açısından farklı ve zorlu bir yıl oldu.Birçok alanda yeni normallerinin oluştuğu bu dönemde insan sağlığının korunması kadar gıda güvenliğinin sağlanması ve beslenme ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanmaya devam edilmesi daha da önem kazandı. Bu süreç, tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliğin ülkemiz ve insanlık için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de GÜBRETAŞ olarak, 69 yıla ulaşan kurumsal tecrübenin yanı sıra ana hissedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri'yle oluşturduğumuz güçlü işbirliği sayesinde, bu zorlu dönemde üstlendiğimiz sorumluluğu başarıyla yerine getirmeye devam ediyoruz. Bunun rakamsal göstergeleri de finansal paydaşlarımız için KAP'ta açıkladığımız 3'üncü Çeyrek sonuçlarına yansıdı" dedi.

Pazar liderliğinin yanı sıra şirket olarak üreticilere sundukları bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve tarımsal danışmanlık hizmetlerini salgın döneminde de aralıksız sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "Tarım sektöründeki üreticilerin hem bitki besleme ürünü, hem de bilgi desteği ihtiyaçlarını artan tempoyla karşılamaya devam ettik. Bu sayede ilk 9 aylık dönemde kimyevi gübre satış miktarımız 2019'un aynı dönemine oranla yüzde 10'un üzerinde artarken, tarımsal danışmanlık kanallarımıza üreticilerden gelen bilgi talepleri ise 2-3 kat artış gösterdi. Biz de bu süreçte dijital kanallarımızdaki etkinliğimizi artırdık. Aynı zamanda salgın tedbirleri kapsamında bu yıl hasat sevinçlerini sosyal medya hesaplarımızla dijital ortamlara taşıdık" diye konuştu.

"Bu yıl operasyonel faaliyetlerimizdeki miktarsalartış, finansal sonuçlarımıza da pozitif şekilde yansıdı" diyen Yumaklı, "Şirket olarak Türkiye faaliyetlerimizdeki satış cirosu 2,85 milyar TL'ye yükselirken, konsolide ciromuz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 3,85 milyar TL olarak gerçekleşti.Bir yandan sunduğumuz ürün ve hizmetlerle tarımsal üreticilere verdiğimiz sözü yerine getirirken, diğer yandan finansal paydaşlarımızı da memnun eden sonuçlara ulaştık. Brüt kar ve FAVÖK'teki yüzde 33'lük artışın yanında ana ortaklık payımıza düşen net dönem karı ise 154 milyon TL seviyesine çıktı" ifadelerini kullandı.

SALGINA RAĞMEN AR-GE VE YATIRIM FAALİYETLERİ DE SÜRÜYOR

Küresel salgına rağmen sene başında belirledikleri hedefler doğrultusunda Ar-Ge projeleri ile tesis yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri'nde başlattığımız liman dolgu projesinin ilk faz inşasını bir yıldan kısa sürede tamamlayıp devreye aldık. İskenderun'daki tesislerimizin elektrik ihtiyacını çevreci kaynaklardan karşılamak üzere güneş enerjisinden elektrik üreten (fotovoltaik)sistemin kurulumunu da bitirdik. Diğer yandan yaz aylarında inşasını tamamladığımız ar-ge projelerinden olan Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki Ar-Ge Serası ile Yarımca'daki Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nı son iki haftada düzenlediğimiz açılış törenleriyle tarım sektörüne kazandırdık. Ayrıca diğer Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerimiz hedeflendiği şekilde sürdürülmektedir" dedi.

Yumaklı açıklamasını şöyle sonlandırdı: "69 yıllık kurumsal tecrübesinden aldığı güçle GÜBRETAŞ, daha güçlü bir geleceğe ilerlemektedir. Bu doğrultuda yılsonu hedeflerimize de yeni rekorlarla ulaşarak, ülkemizin tarım sektörüne sağladığımız katkıları sürdüreceğiz".

-İHA-

GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı
GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı
GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı
GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı

Araştırma Geliştirme, Eylül, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GÜBRETAŞ, 3'üncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı - Son Dakika


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