Gübreye dönüştürülen sera atıkları çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesi, günde 5 ton sera bitki atığını gübreye dönüştürerek çiftçilere ücretsiz ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tarımsal üretime destek olmak amacıyla kompost makinesinde günde 5 ton sera atığı işlenerek 1,5 ton organik gübre elde ediliyor. Gübreye dönüştürülen atıklar ise çiftçilere ücretsiz dağıtılarak üreticiye destek sağlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye olarak tarımsal ekonomiye katkı vermek ve destek olmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyede incelemeler yaptıklarını aktaran Tütüncü, "Kompost makinesiyle bir süredir sera artıklarından toprak düzenleyici kompost gübre üretiyoruz. Bunu da çiftçilere ve üreticilere tekrar ücretsiz olarak geri veriyoruz." dedi.

Tütüncü, hayatın her alanında üreticinin ekonomisine katkı veren çalışmalar yaptıklarını, bununla birlikte toprak zenginliğini arttırmayı, tarımsal üretimi geliştirmeyi görev bildiklerini kaydetti.