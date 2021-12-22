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Gemlik Gübre'den yüzde 54 indirim - Son Dakika

Gemlik Gübre'den yüzde 54 indirim

22.12.2021 14:55
Gemlik Gübre'den yüzde 54 indirim

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Gemlik Gübre, CAN yüzde 26 gübresini, piyasa koşullarına karşın yüzde 54 indirim ve ton başına 7 bin 425 TL fiyat ile Türk çiftçisiyle buluşturdu.

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Gemlik Gübre, CAN yüzde 26 gübresini, piyasa koşullarına karşın yüzde 54 indirim ve ton başına 7 bin 425 TL fiyat ile Türk çiftçisiyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gemlik Gübre, Türk tarımını ve Türk çiftçisini desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının tavsiyeleri ve yönlendirmeleri neticesinde yapılan kampanya dahilinde, Gemlik Gübre, 17 Aralık 2021'de, tek bir gün içinde toplam 88 bin ton gübrenin piyasalara arzını sağladı.

Yükselen gübre üretim maliyetlerine karşın Türkiye gübre sanayisine yatırımlarını kesmeyen ve üretimini durdurmayan şirket, bugüne özel bir fiyat çalışması yaptı. CAN yüzde 26 gübresi, piyasa koşullarına karşın yüzde 54 indirim ve ton başına 7 bin 425 TL fiyat ile Türk çiftçisiyle buluşturuldu. Proje ile Türk tarımının gelişimi ve zirai üretim desteklenirken, milli ekonomiye de büyük bir fayda sağlanmış oldu.

Gemlik Gübre'den yapılan değerlendirmede, "Kampanyamıza teveccüh gösteren tüm bayilere, kooperatiflere ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkürlerimizi iletiriz. Her zaman olduğu gibi, Türk tarımını, çiftçilerimizi korumak ve desteklemek en öncelikli görevlerimizden biri olmakla birlikte bu tarz kampanyalarımızın devam edeceğini bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Gemlik Gübre'den yüzde 54 indirim

Gemlik Gübre, Türkiye, Milli, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gemlik Gübre'den yüzde 54 indirim - Son Dakika


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