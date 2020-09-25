Gübreye saplanan at kurtarıldı - Son Dakika

Gübreye saplanan at kurtarıldı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, gübre yığını içerisine saplanan at, iş makinesiyle alanın kazılması sonucu kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, gübre yığını içerisine saplanan at, iş makinesiyle alanın kazılması sonucu kurtarıldı.
Körfez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde arsaya yayılan gübre yığınının içerisine giren at, gövdesine kadar gübreye saplandı. Veysel T.'ye ait atın mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, atın kurtarılması için iş makinesi istedi. Atın saplandığı yerden toprak alana kadar kazı yapıldı. Atın çevresindeki gübrenin alınmasıyla hayvan kurtarıldı.
Son Dakika BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı