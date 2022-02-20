GÜÇ BİRLİĞİ YAPAN KADINLAR ÖĞRENCİ DE OKUTUYOR DÜĞÜN DE YAPIYOR - Son Dakika

ANTALYA'da güçlerini birleştiren 70 kadın, el emeği ürünlerini kooperatif markasıyla piyasaya sunuyor. Tarhanadan turşuya, salçadan reçele onlarca çeşit ürünü satarak para kazanan kadınlardan ABD'de öğrenci okutan da var, çocuğunun düğün masrafını karşılayan da.

Evlerinde el emeği üretim yapan 70 kadın bir araya gelerek, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) markasını kurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği kooperatif, kadınların ev ekonomisine kısa sürede büyük katkı sağladı. Tarhanadan reçele, turşudan erişteye, sebze ve meyve kurularından hamur işi ürünlere kadar çok sayıda ürünü kendileri üreterek satan kadınlar, ürünlerin hazırlanma aşamalarında da dayanışma örneği sergiliyor.

MEYVEYİ DALINDAN BİRLİKTE TOPLUYORLAR

Antalya'nın park ve bahçelerinin yanı sıra yol kenarlarında ve refüjlerde yetişen ve zamanla dökülerek ziyan olan turunçlara da kooperatif üyesi kadınların eli değdi. Turunçları dalından el birliğiyle toplayan kadınlar, daha sonra bu meyveleri yıkayıp kaynattıktan sonra reçel yapıyor. Kavanozlarda kendi markalarıyla tüketiciye sunulan reçeller başta olmak üzere, diğer ürünlere ilgi yoğun oluyor.

DÜĞÜN YAPIP ÖĞRENCİ OKUTUYORLAR

Kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak için üretim yaptıklarını ancak kooperatif ile bu ürünlerin tek marka altında toplandığını ifade eden KORKOOP Başkanı Dudu Kocabaş, ekibinin çok güçlü olduğunu söyledi. 2019 yılından bu yana çok sayıda ürünü piyasaya sunduklarını anlatan Kocabaş, Ürünleri üretip bir türlü pazara sunamıyorduk. Kooperatifle birlikte artık ticari faaliyetimiz başlamış oldu. Sezona göre hemen her şeyi üretiyoruz. Atık çıkmıyor üretimimizde. Üstelik bu ürünleri satarak kimi üyemiz çocuklarını okuturken kimi de çocuğunun düğününü yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de bize destek veriyor dedi.

Kooperatif üyesi kadınlardan Nilüfer Leylek, önceden ürettiği ürünlerin kooperatifle bir değer kazandığını söyledi. Evde küçük çaplı üretim yaptığını ancak reçelleriyle iddialı olduğunu anlatan Leylek, Buradan kazandığım parayla aileme katkı sağlıyorum. Kızım ABD'de burslu üniversite okuyor. Onun kirasına aylık 250-300 dolar kadar destek olmaya çalışıyorum diye konuştu. Hatice Kara ise biber salçası ve turşu üzerine iddialı. Ürünlerini kooperatif öncesi yakın arkadaşlarına sattığını ve sipariş üzerine çalıştığını anlatan Kara, Kooperatife girince bir anda her gün bir ürünle uğraşır olduk. Kısa sürede müşterimiz arttı. Ürün çeşitliliğimiz arttı. Buradan kazandığım parayla yakın zamanda kızımın düğününü yaptım. Kimseye minnet etmeden 100 bin liralık masrafı karşıladım dedi.

Kadınlar, yeni ürünlerle ilgili denemeleri olduğunu ve yeni projelerle yenilikçi tatları tüketiciye sunacaklarını sözlerine ekledi.