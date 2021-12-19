Güç birliği yapan kadınlar "yılbaşı kutuları"yla hediye alternatifi sunuyor - Son Dakika

Kocaeli'de Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği çatısı altında güçlerini birleştiren kadınlar, içinde el emeğiyle ortaya çıkan ürünlerin olduğu yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı.

Reçelden yağa, bitki çayından acukaya (biber, ceviz ve çeşitli baharatların karışımından yapılan tuzlu meze) kadar 32 farklı ürünün yer aldığı kutular, yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere alternatif sunuyor.

"Nar", "Coğrafi Keşif", "Tatlı", "Yağ", "Kahve", "Lavanta", "Bitki Çayı" ve "Ege" adını taşıyan kutuların fiyatı ise 125 ile 395 lira arasında değişiyor.

Sosyal medya hesapları ve telefon aracılığıyla alınan siparişler üzerine kooperatif üyesi kadınlar tarafından özenle hazırlanan hediye kutuları, Türkiye genelinde isteyenlere gönderiliyor.

"Bünyemizde Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 kooperatif bulunuyor"

Birlik başkanı Nuket Özcan, AA muhabirine, bünyelerinde Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 kooperatif bulunduğunu söyledi.

Yeni kurulan bir üst birlik olmalarına rağmen kısa sürede önemli mesafe katettiklerini aktaran Özcan, kooperatiflere kurumsal kimlik kazandırma ve markalaşma noktasında eğitimleri tamamladıklarını, kadınların ürünlerini e-ticaret yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladığını kaydetti.

Özcan, birlik çatısı altındaki kooperatiflerin ev yemekleri, sebze meyve üretimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, lojistik, giyim ve aksesuar, sosyal medya ve danışmanlık gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğine değinerek, 309 kadın üyelerinin olduğunu ve üst birlik olarak kooperatiflerin nitelikli üyeyle buluşması anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Kooperatiflere anonim şirket mantığıyla baktıklarına işaret eden Özcan, "Üst birliğimizde bünyemizdeki kooperatiflerin her alanda hizmet vermesini ve dışardan hizmet alımını engellenmesini istedik. Mesela sosyal medya ve danışmanlık, grafik, reklam, fotoğraf tasarımı alanında kooperatif kurduk. Bunun yanı sıra lojistik kooperatifimizin bir örneğini daha kadın kooperatiflerinde bulamazsınız. Yani bizim üst birliğimize üye olmuş kooperatiflerin paydaşı olmaktaki en büyük ayrıcalık dışardan hizmet alımı sağlayabilecekleri hiçbir alanın olmayışı." diye konuştu.

"Hediye kutuları herkese hitap ediyor"

Takvimde neredeyse her ay özel bir gün olduğuna değinen Özcan, "Kültürümüzde hediyeleşmek önemli bir yere sahip. Hediyeliklerin kadın kooperatifleri eliyle hazırlanmış bir yapıdan tedarik edilmesi düşüncesiyle yılbaşı konsepti hazırladık. Hediyenin güvenilirliği, şıklığı çok önemli. Kendi aramızda yaptığımız araştırma çalışmaları sonucu konseptler belirlendi. Bu konseptlerin içinde kooperatiflerimizce üretilmeyen hiçbir ürün yok." ifadelerini kullandı.

Özcan, yılbaşı için hazırladıkları hediye kutularının içeriğinden bahsederek, şu bilgileri paylaştı:

"Hediye konseptlerimizin içerisinde reçel setimiz, aromatik yağlar serisi barındıran bir setimiz var. Yine lavanta kolonyası, lavanta hidrosolü, lavanta tuzu barındıran, tıbbi aromatik kooperatifimizin ürünü olan ürünlerin yer aldığı setimiz bulunuyor. Lavanta sabunu olan sabun setimiz var. 'Gurme' adı verdiğimiz zeytinyağı, acuka, baharat ve zeytin barındıran kutumuz var. Bunun yanı sıra kadınlarımız seramik üretiyor, çini üretiyor. Biraz daha yılbaşı konseptine yatkın olan nar reçeli, nar objesi, nar sirkesi ve nar ekşisinin olduğu gıda setimiz var."

Hediye kutularının herkese hitap ettiğini dile getiren Özcan, hediyelikleri satın almak isteyenlerin sosyal medya hesapları veya internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişim kurabileceğini sözlerine ekledi.