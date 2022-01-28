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GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ - Son Dakika

GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ

28.01.2022 13:04

RİZE'de kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kıran, üzerinden otomobiller geçirerek sıra dışı güç gösterileri yapan karate antrenörü Mehmet Karaaslan'ın (64) sağ kolu, kanser hastalığı nedeniyle kesildi.

RİZE'de kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kıran, üzerinden otomobiller geçirerek sıra dışı güç gösterileri yapan karate antrenörü Mehmet Karaaslan'ın (64) sağ kolu, kanser hastalığı nedeniyle kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verdiği Karaaslan, Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim dedi.

Kentte uzun yıllar, karate antrenörlüğü yaptığı spor okulunda sayısız sporcu yetiştiren Mehmet Karaaslan, kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kırdı, üzerinden otomobil geçirerek sıra dışı güç gösterileriyle dikkat çekti. Karaaslan, spor hayatına devam ederken yıllar önce kolunda başlayan ağrılara aldırış etmedi. Ancak 4 yıl önce ağrılarının artmasıyla detaylı tetkikleri yapılan Karaaslan'a yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve 4 ay önce ameliyat edilen Karaaslan'ın sağ kolu kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verilen Karaaslan, yeniden spora dönmeyi hedefliyor.

'HİÇ OLMAYAN GÜÇ GÖSTERİLERİ YAPTIM'

Karateye yeniden dönmek istediğini anlatan Karaaslan, Karate salonları açarak yüzlerce genç yetiştirdim. Ben de beyin, vücut ve güç konsantresiyle gösteriler hazırladım. Belki dünyada bile olmayan güç gösterileriydi bunlar. Üzerimden araba geçti, taş, odun, kiremit kırdılar. Türlü güç gösterileri yaptık. 30 yıl önce tam dirsekte ince bir ağrı vardı, beni rahatsız etmiyordu. Ufak ağrıyı biz önemsemedik, o dönemlerde hastaneye de gittik fizik tedavi verdiler. Ama 4 yıl önce kolumda bir şişlik oldu. Biyopsi yaptılar ve tümör dediler, 5 gün 5 gece süren ağır bir kemoterapi aldım. 4 ay önce kolumu omzumdan kesmek zorunda kaldılar dedi.

'SPOR YAPMA HIRSIMLA GERİ DÖNECEĞİM'

'Sporcuyum, bana bir şey olmaz' diye düşünmemek gerektiğini belirten Karaaslan, Vücudumuzun bize verdiği sinyalleri dinlemeliyiz. Kolum ilk kesildiğinde büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Ben sporumu iki elimi kullanarak yapıyordum. Ama şimdi durumu kabullendim, moralim yerinde. Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim. Tek kolum olmasa da vücudum sapasağlam, spor yapma hırsımla geri döneceğim ifadelerini kullandı.

GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ
GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ

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Mehmet Karaaslan, Otomobil, gençlik, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜÇ GÖSTERİLERİ USTASI KARATECİ, KANSERDEN KOLUNU KAYBETTİ - Son Dakika
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