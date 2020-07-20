Güç kaybeden Hafter'e darbeci Sisi'den destek - Son Dakika

Güç kaybeden Hafter'e darbeci Sisi'den destek

Libya'da üst üste aldığı ağır darbelerle köşeye sıkışan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'den destek istedi.

Libya'da üst üste aldığı ağır darbelerle köşeye sıkışan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'den destek istedi. Mısır Parlamentosu'nun, Libya'ya asker göndermesi için Sisi'ye yetki vermek üzere mecliste oylamaya gideceği belirtildi.

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Türk İHA ve SİHA'larının desteğiyle Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında güç kaybeden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek darbeci el Sisi'den geldi. Mısır Parlamentosu'nun darbeci el Sisi'ye, UMH'nin Sirte kentine operasyon başlatma ihtimaline karşı asker göndermek için yetki verilmesi kapsamında oylama yapacağı aktarıldı. Yasanın geçmesi durumunda, darbeci Sisi, komşu ülke olan Libya'da darbeci Hafter'e destek için asker gönderebilecek.  Mısır yönetimi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e lojistik destek sağlıyor.


Abdülfettah El Sisi, Halife Hafter, Cumhurbaşkanı, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Güç kaybeden Hafter'e darbeci Sisi'den destek - Son Dakika Dünya
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