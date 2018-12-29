Güç Kaynağı Sökme Parçalama, Power Supply Sökme

Bilgisayardan çıkan güç kaynağını söktüm, değişik değişik şeyler çıktı Power Supply içinden çıkan fan ile kolayca led yakabiliyoruz, hatta bazı parçalar minyatür eşyalar yapmak için birebir.

Bilgisayardan çıkan güç kaynağını söktüm, değişik değişik şeyler çıktı Power Supply içinden çıkan fan ile kolayca led yakabiliyoruz, hatta bazı parçalar minyatür eşyalar yapmak için birebir

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