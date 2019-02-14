Son Dakika Haberleri: Gucci 'Kirli Ayakkabıları' 4600 TL'ye Satışa Çıkardı
BBC

Gucci 'Kirli Ayakkabıları' 4600 TL'ye Satışa Çıkardı

7 dakika önce

Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan yani yaklaşık 4600 TL'den satışa çıkardığı kirli spor ayakkabılarla gündemde.

Gucci 'Kirli Ayakkabıları' 4600 TL'ye Satışa Çıkardı, System.String[]
Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı "kirli spor ayakkabılarla" gündemde.

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yapıyor.

https://twitter.com/mitchy1972/status/1095601327575572480

Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

https://twitter.com/SimonLavis/status/1075869818534928384

'Kirli çoraplarla giyin'

Gucci'nin siyahları aşağılamak için kullanılan "kara surat" maskesini çağrıştıran kazağının odak noktası da dudaklardı.

İngiliz Guardian gazetesi, yeni ayakkabı modelleriyle ilgili yorumunda "Neyse ki bu sefer kimseye hakaret edilmiyor" dedi.

Gazete, pahalı olmalarına açıklama getirmeye çalıştığı ayakkabıların "beyaz beyaz parlayıp dikkati dağıtmadığı" yorumunu yaptı ve bunların kirli çoraplarla giyilmesini tavsiye etti.

Gazeteye göre ayakkabıların en kötü yanı yağmurda "temizlenmesi" riski.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:40 

Dünya
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