Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı

Erdoğan\'dan "Yılbaşından önce emekliye bir zam olacak mı?" sorusuna tek kelimelik yanıt

Azerbaycan tarafından Karabağ'da büyük bir yenilgiye uğratılan ve işgal ettiği topraklardan atılan Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Son olarak bölgede bulunan Ermeni silahlı çeteler Azerbaycan'a karşı mücadele edeceklerini duyurdu. Bir de terör örgütü kuran çetelere dünyaca ünlü moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da katıldı.

MODELLİKTEN TERÖRİSTLİĞE GEÇİŞ YAPTI

Moda dünyasının bir dönem gündeminde olan Ermeni model Harutyunyan, Ermeni terör örgütüne katılma kararı aldı. Atış talimi yaparken kameralara poz veren Harutyanyan, terör örgütünün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURDULAR

Aralarında PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu Ermeni terör örgütü, Karabağ'da terör eylemleri yapacaklarını ilan etti.