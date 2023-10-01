Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı - Son Dakika

Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı

Son Güncelleme: 01.10.2023 20:50

Dünyaca ünlü moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, Ermeni terör örgütüne katılma kararı aldı. Elinde silahıyla poz veren terörist Harutyunyan, Azerbaycan'a saldıracaklarını açıkladı.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da büyük bir yenilgiye uğratılan ve işgal ettiği topraklardan atılan Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Son olarak bölgede bulunan Ermeni silahlı çeteler Azerbaycan'a karşı mücadele edeceklerini duyurdu. Bir de terör örgütü kuran çetelere dünyaca ünlü moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da katıldı.

MODELLİKTEN TERÖRİSTLİĞE GEÇİŞ YAPTI

Moda dünyasının bir dönem gündeminde olan Ermeni model Harutyunyan, Ermeni terör örgütüne katılma kararı aldı. Atış talimi yaparken kameralara poz veren Harutyanyan, terör örgütünün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURDULAR

Aralarında PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu Ermeni terör örgütü, Karabağ'da terör eylemleri yapacaklarını ilan etti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Moda

Armine Harutyunyan, Ermenistan, Karabağ, Gucci, 3. Sayfa, Magazin, Moda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Moda Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:46 Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı
20:31 Trabzon'da sağanak yağış! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
20:20 Övgüler yağdırdı! İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı sonrası bomba itiraf
20:10 MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir
19:35 THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altın Portakal Film Festivali'nin iptal olmasına ilişkin ilk yorum
18:51 Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi
18:44 6 yaşında inanılmaz şekilde hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 21:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement