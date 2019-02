GUCCI SS19 Müzikali İyi Seyirler Diler

Glen Luchford'un çektiği ve yönettiği kampanya filmi için, An American in Paris (1951), The Band Wagon (1953), Cover Girl (1944), No Show Like Business (1954), Gentlemen Prefer Blondes (1953) ve Singin' in the Rain (1952) gibi kült filmlerden ilham aldı.

Yetenekli sanatçıların geçmişte ünlendirdiği şarkılar ve dans figürleri, eski filmleri hatırlatan teatral görüntülerle kampanya, maksimum çekicilik ve ihtişam sunuyor. Büyük sahne ve merdivenli renkli setler, gerçeküstü bir rüya dizisi alternatifi ve 40'lı, 50'li yılların ünlü müzikallerinin neşeli sahnelerini anımsatıyor.

Koleksiyon fotoğrafları ile Gucci, müzikalinin karakterlerine gümüş ekran görüntüsü verilerek 30'lu ve 40'lı yıllarda nostaljik Hollywood yıldızlarının tanıtım çekimlerini taklit ediyor. Aynı o dönemde olduğu gibi, bu fotoğraflar da havalı ve zarif bir çekiciliği ortaya çıkarıyor.

Kampanya videosunda yaratılan kamera arkası görüntüleri, Hollywood müzikallerinin aslında şov dünyasının birebir kendisinden ilham aldığı gerçeğine atıfta bulunuyor. Bu sahneler, yapımcılar ve set çalışanları gibi diğer karakterleri görmemizi ve bu epik prodüksiyonu gerçekleştirmek için bir araya gelen eklektik ve geniş Gucci ekibiyle tanışmamızı sağlıyor.