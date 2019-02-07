Son Dakika Haberleri: Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
BBC

Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi

44 dakika önce

Moda devi, sosyal medyadaki tepkiler sonrası özür dileyip siyah kazağı piyasadan geri çekti.

Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi, System.String[]
İtalyan-Fransız moda devi Gucci, ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırdı. Gucci, sosyal medyadaki tepkiler sonrası özür diledi.

Gucci'nin son tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve ağız kısmı açık olan siyah kazak-balaklava (kar maskesi) karışımıydı.

Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

Bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocuların Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor.

Özür dileyen Gucci'den yapılan açıkalamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi.

https://twitter.com/gucci/status/1093345744080306176

Gucci, ırkçılıkla ve ayrımcılıkla suçlanan ilk lüks moda markası değil.

Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasaruımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.

Prada, "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.

Dolce & Gabbana da bir Çinli modelin çubuklarla pizza ve makarna yediği reklam afişleri nedeniyle eleştirilmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:24 

Amerika Birleşik Devletleri, Gucci, Moda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüman Mahkum, İdamı İçin Yanında İmam İsteyince İnfazı Durdu Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur

Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]