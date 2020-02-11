Güce Belediyesinin karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, kentte kar mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.

Boduroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birkaç gündür kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Güce halkının mağduriyetler yaşamaması adına yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren Boduroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kolektif bir çalışma biçimiyle belediyenin tüm imkanlarını seferber ettik. Güce'de ulaşımın rahat şekilde sağlanması için gece gündüz çalışmalarımız devam edecek."