Son Dakika Haberleri: Güce'de kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel Güce'de kan bağışı kampanyası

Güce'de kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde Kızılay Giresun Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Güce'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde Kızılay Giresun Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Merkez Mahalle Osman Ağa Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlar kan bağışına ilgi gösterdi.

Kan merkezinde görevli Dr. Mert İlk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekti.

İlk, bağışların artması ve gereken ilginin gösterilmesi halinde hiçbir hastanın kan nedeniyle mağdur olmayacağına vurgu yaptı.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden İlk, "Herkes kan bağışında bulunabilir. Birçok kez umursamadan geçtiğimiz kan bağış stantlarında toplanan kan, belki de bir gün o kişinin hayatını kurtaracaktır." dedi.

Giresun, Kızılay, Güce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan Türkiye tweeti: Güvenli Bölge oluşturuldu
Son Dakika: Teröristlere verilen 150 saatlik süreç başlarken Tel Abyad'da patlama oldu: 3 ölü, 10 yaralı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, taburcu olan MHP liderine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık, İmamoğlu'na yüklendi: Yaptığı suçtur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:49:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güce'de kan bağışı kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]