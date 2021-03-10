Güce'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Giresun'un Güce ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Osman Ağa Meydanı'nda gerçekleştirilen bağış kampanyasına vatandaşlar katılım sağladı.

Türk Kızılay Giresun Şubesi'nde görevli Dr. Mert İlk, kan bağışı yaparak şifa bekleyen hastalara umut olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışının artması ve gereken ilginin gösterilmesi halinde hiçbir hastanın kan nedeniyle mağdur olmayacağına vurgu yapan İlk, "Herkes kan bağışında bulunabilir. Birçok kez umursamadan geçtiğimiz kan bağış stantlarında toplanan kan, belki de bir gün o kişinin hayatını kurtaracaktır ve ayrıca vereceğimiz bir ünite kan vatanı ve milleti için canını feda eden bir Mehmetçiğe can olabilir." dedi.